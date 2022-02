Dow Jones завершил "в плюсе" третьи торги подряд

Американские фондовые индексы выросли в среду. Китайские рынки акций снижаются в четверг, остальная Азия в плюсе. Цены на нефть практически не меняются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы выросли в среду, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" третью сессию подряд.

Распродажа на рынке гособлигаций приостановилась, что вызвало снижение доходностей с пиковых значений с 2019 года, достигнутых днем ранее, сообщает MarketWatch. Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,947% годовых по сравнению с 1,964% во вторник.

Однако эта смена тенденции на рынке бондов может оказаться временной. В четверг будут опубликованы свежие данные об инфляции. Как ожидается, темпы роста потребительских цен в США в январе могли взлететь до 7,2%, превысив рекордный за 40 лет показатель декабря (7%).

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик прогнозирует три повышения процентных ставок в 2022 году не менее чем на 0,25 процентного пункта с нынешних 0-0,25% годовых. При этом есть вероятность, что подъемов будет четыре, заявил он в интервью CNBC. Бостик в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC).

"Мы видим некоторое ослабление распродажи облигаций, - сказал главный экономический аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке. - Я думаю, что индекс потребительских цен будет сильным". При этом он добавил, что "всё, кроме самого худшего, уже учтено на рынке облигаций" в среднесрочной перспективе. Некоторые эксперты прогнозируют семь повышений процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году для сдерживания инфляции, но, по мнению Энгельке, это "перебор". Он считает вероятным только три-четыре подъема.

Инвесторы продолжали оценивать многочисленную корпоративную отчетность.

Котировки акций Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG) подскочили более чем на 10% по итогам торгов в среду. Владелец сети ресторанов сократил чистую прибыль в четвертом квартале, но зафиксировал рост показателя за весь 2021 год. Руководство компании планирует более активное расширение бизнеса, чем предполагалось ранее, при этом ставя целью увеличить присутствие в менее крупных городах, которые обеспечивают более высокую маржу прибыли.

Оператор ресторанов Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) в четвертом квартале сократил чистую прибыль, но увеличил выручку сильнее ожиданий рынка. Бумаги компании подорожали на 2,2%.

Сервис заказа такси Lyft Inc. (SPB: LYFT) увеличил выручку в октябре-декабре на 70% благодаря росту числа поездок и повышению цен. При этом она, а также скорректированная прибыль превзошли консенсус-прогноз. Цена акций компании выросла на 6,8%.

Между тем стоимость CVS Health Corp. (SPB: CVS) снизилась на 5,5%. Сеть аптек, которой также принадлежит страховщик Aetna, получила в минувшем квартале скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков, однако дала неоднозначный прогноз на текущий год.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 305,28 пункта (0,86%) - до 35768,06 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса выступили акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие на 3,3%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,2% и Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 65,64 пункта (1,45%), достигнув 4587,18 пункта.

Индекс Nasdaq Composite подскочил по итогам сессии на 295,92 пункта (2,08%) - до 14490,37 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг.

Инвесторы на глобальных рынках ждут публикации свежих данных о динамике потребительских цен в США в январе. В случае, если инфляция покажет значительное ускорение по сравнению с предыдущим месяцем, когда она достигла максимума за 40 лет (7%), на рынке могут усилиться ставки на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Между тем эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидают, что инфляция в Штатах в январе составила 7,3%.

Японский Nikkei к 8:20 мск прибавил 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции косметологической компании Shiseido Co. Ltd. (+6,3%) и автопроизводителя Honda Motor Co. Ltd. (+5,4%).

Между тем в лидеры снижения вышли акции Toyota Motor Corp. (-2,9%) и инвесткомпании SoftBank Group Corp. (-2,3%).

Гонконгский Hang Seng к 8:25 мск упал на 0,25%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%.

Стоимость бумаг столкнувшегося с серьезными долговыми проблемами застройщика China Evergrande Group поднимается на 3% на сообщениях СМИ, что девелопер планирует полностью возобновить строительство новых объектов и начать их продажи, при этом отказаться от продажи активов по сниженной цене для скорейшего погашения долга.

Вслед за Evergrande растут акции других китайских застройщиков - China Overseas Land & Investment Ltd. (+4%), Country Garden Holdings Co. Ltd. (+3,2%) и China Resources Land Ltd. (+2,3%).

Между тем котировки бумаг автопроизводителя BYD Co. Ltd. снижаются на 1,8%, оператора мобильной связи China Mobile Ltd. - на 2,2%, интернет-гиганта Meituan - на 1,2%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 мск прибавил 0,2%.

Стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. и Kia Corp. падает на 0,3% и 1,4% соответственно. Компании объявили об отзыве около 500 тыс. автомобилей в США из-за рисков возгорания.

Капитализация Samsung Electronics Co. Ltd., представившей днем ранее новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8, растет на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Котировки акций биржевого оператора ASX Ltd. упали на 3,8%. Компания за финполугодие, завершившееся в декабре, увеличила чистую прибыль на 3,5% и объявила об уходе в отставку своего СЕО.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний в мире Fortescue Metals Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подорожали на 4% и 2,1% соответственно.

Между тем индийский биржевой индекс Nifty 50 вырос на 1,14%. Резервный банк Индии (РБИ, центробанк страны) объявил о сохранении без изменений ставки по операциям РЕПО на уровне 4%, обратного РЕПО - 3,35%.

Цены на нефть практически не меняются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск в четверг составляет $91,55 за баррель, что соответствует котировкам на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,77 (0,9%).

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,73 за баррель, что на $0,07 (0,08%) выше итогового значения сессии в среду. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,30 (0,3%), до $90,58 за баррель.

Резервы нефти в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 4 февраля, уменьшились на 4,76 млн баррелей, показали данные Минэнерго накануне. Между тем эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей, дистиллятов - на 930 тыс. баррелей.

Между тем объёмы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,6 млн б/с.

Отчет Минэнерго указывает на то, что производство и переработка нефти в Соединенных Штатах не пострадали от аномальных холодов, ударивших по Техасу и Среднему Западу, сказал старший аналитик DTN Трой Винсенс в интервью MarketWatch. А сокращение запасов вызвано главным образом снижением нетто-импорта более чем на 1,4 млн баррелей в сутки, добавил он.