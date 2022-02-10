"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с прогнозной ценой на уровне 93,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии.

"С точки зрения объемов производства и продаж никаких сюрпризов отчет "РусАла" не преподнес. Существенный рост отгрузок в квартальном сопоставлении объясняется низкой базой III квартала, когда на отгрузки повлияли логистические ограничения как на внутренних маршрутах, так и в глобальной цепочке поставок. Однозначно радует тот факт, что эмитент продолжил наращивать долю VAP в совокупных продажах, что позитивно сказывается на премии реализации. На наш взгляд, ситуация в Китае и Европе вряд ли сможет стремительно измениться в 2022 году, что с высокой вероятностью будет оказывать поддержку ценам на алюминий как минимум в I полугодии текущего года. У нас сохраняется актуальная идея по акциям "РусАла" с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 93,8 рубля", - отмечает главный аналитик по российскому рынку Алексей Павлов.

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