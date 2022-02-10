Возможно ослабление рубля до 75-75,5 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару до уровней 75-75,5 руб./$1 на торгах в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром в четверг формируется слегка негативный фон для рубля: фьючерсы на индексы США, как и на нефть марки Brent, находятся под легким давлением, валюты ЕМ преимущественно корректируются. Ожидаем, что пара доллар/рубль может подняться в четверг в диапазон 75-75,5 руб./$1 на фоне снижения аппетита к риску перед публикацией данных по инфляции США, а также складывающейся технической картины: локально доллар выглядит перепроданным на фоне четырехдневного укрепления рубля, находясь в зоне отскока от минимумов середины января", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.