Возможны новые попытки коррекции вниз цены нефти в ближайшей перспективе - ПСБ

Возможны новые попытки коррекции вниз цены нефти марки Brent в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром четверга фьючерс на нефть марки Brent удерживается около отметки $91 за баррель, ощущая дефицит триггеров для формирования направленного движения. Мы по-прежнему консервативно оцениваем ближайшие перспективы нефти, склонны ожидать новых попыток отката цены нефти марки Brent к нижней границе диапазона $88-92 за баррель на фоне переговоров по Ирану", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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