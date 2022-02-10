BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции "Детского мира" с целью 116 руб

BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции "Детского мира" от уровня 102 рубля с целью 116 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования до 6 месяцев, открытую 8 февраля 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Итоговая доходность составила +13,7% за две торговые сессии. В среднесрочной перспективе умеренно положительный взгляд по бумагам "Детского мира" сохраняется. Важным фактором поддержки выступает запуск программы обратного выкупа акций, объем которого может составить до 6,8% от free-float. Не исключаем открытие инвестидей по бумагам в случае повторного отката к более низким значениям", - указывают аналитики BCS Express.

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