Индекс Мосбиржи может продолжить рост в ближайшее время - BCS Express

Индекс Мосбиржи может продолжить рост в ближайшее время при спокойном внешнем фоне, однако темпы подъема, вероятно, замедлятся, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Мощное движение наверх на российском рынке акций продолжилось в среду. Индекс Мосбиржи преодолел уровень 3600 пунктов и выглядел лучше других рынков развитых и развивающихся стран. Радует, что на этой волне роста еще со вторника мы видим поступательное увеличение объемов торгов. Обороты в среду составили 172,6 млрд руб., - отмечает аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи общая техническая картина выглядит сильной. Котировки вышли из локального боковика, преодолев уровень 3590 пунктов. Следующая область торможения текущей восходящей тенденции сместилась в зону 3685-3725 пунктов. При спокойном внешнем фоне подъем может быть продолжен, однако темпы восстановления должны замедлиться относительно предыдущих сессий".

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