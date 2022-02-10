Рубль не меняется к доллару и слегка снижается к евро на старте торгов на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 10 февраля. Доллар США на "Московской бирже" в четверг утром стабилен, евро слегка растет, рубль почти не меняется по отношению к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,73-74,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,74 руб./$1 (0 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 85,4575 руб./EUR1 (+14,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,64 коп. к уровню закрытия 9 февраля, до 79,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,15 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,91 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует относительную стабильность по отношению к бивалютной корзине на старте торгов в четверг из-за неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Инвесторы проявляют разнонаправленный интерес к рисковым активам. Цены на нефть остаются высокими, но наметилась отрицательная коррекция. Рынок находится в ожидании дальнейшего повышения Банком России ключевой ставки. Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 11 февраля.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,45 за баррель, что на 0,11 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $89,62 за баррель, что почти на уровне закрытия рынка 9 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют разнонаправленную динамику: китайский CSI300 снизился на 0,53%, японский Nikkei 225 растет на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,25%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,13%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,48%. У фьючерса на американский индекс S&P 500 отрицательная динамика в 0,22%.

Американские фондовые индексы выросли в среду, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" третью сессию подряд. Распродажа на рынке гособлигаций приостановилась, что вызвало снижение доходностей с пиковых значений с 2019 года, достигнутых днем ранее. Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,947% годовых по сравнению с 1,964% во вторник.

В четверг будут опубликованы свежие данные об инфляции. Как ожидается, темпы роста потребительских цен в США в январе могли взлететь до 7,2%, превысив рекордный за 40 лет показатель декабря (7%).

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик прогнозирует три повышения процентных ставок в 2022 году не менее чем на 0,25 процентного пункта с нынешних 0-0,25% годовых. При этом есть вероятность, что подъемов будет четыре, заявил он в интервью CNBC. Бостик в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC).