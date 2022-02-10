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10 февраля 2022 года 08:40

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также локальной стабилизации геополитической обстановки вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил Белый дом. "Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации", - говорится в сообщении. В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Панкин выразил надежду, что нагнетание ситуации на Украине не дойдет до необходимости военного ответа Москвы.

Американские фондовые индексы выросли в среду, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" третью сессию подряд. Распродажа на рынке гособлигаций приостановилась, что вызвало снижение доходностей с пиковых значений 2019 года, достигнутых днем ранее. Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,947% годовых по сравнению с 1,964% во вторник. Однако эта смена тенденции на рынке бондов может оказаться временной. В четверг будут опубликованы свежие данные об инфляции. Как ожидается, темпы роста потребительских цен в США в январе могли взлететь до 7,2%, превысив рекордный за 40 лет показатель декабря (7%).

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик прогнозирует три повышения процентных ставок в 2022 году не менее чем на 0,25 процентного пункта с нынешних 0-0,25% годовых. При этом есть вероятность, что подъемов будет четыре, сказал он в интервью CNBC. Бостик в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC).

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют уже смешанную динамику. Так, японский Nikkei 225 растет на 0,22%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 0,56%, гонконгский Hang Seng теряет 0,64%, южнокорейский Kospi - 0,05%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,24% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном ухудшении настроений на американском рынке акций 10 февраля.

В свою очередь, цены на нефть в ходе утренних торгов в четверг слегка снижаются после умеренного роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $91,42 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $89,6 за баррель, снизившись на 0,07% по отношению к закрытию 9 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,575 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,162 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 февраля снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 729,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,31%), "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,25%) и "ЕвроХим-001P-04" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-002Р-01" (-0,58%), "РЖД-001P-20R" (-0,45%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Солид-лизинг" установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-001-04 на уровне 13,3% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 220 млн рублей в июле 2019 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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