Рынок акций РФ в среду вырос на снижении рисков геополитики, лидировали расписки TCS Group

Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ в среду продолжил активное восстановление благодаря снижению геополитических рисков из-за ситуации вокруг Украины, а также позитивной динамике внешних фондовых площадок, к которым вечером подключилась и нефть на статистике Минэнерго США о падении запасов сырья. Индексы Мосбиржи и РТС закрепились выше сопротивлений 3600 и 1500 пунктов соответственно, в лидерах роста выступили расписки TCS.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3638,93 пункта (+2,5%), индекс РТС - 1534,82 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 14,2%.

Доллар США подешевел до 74,68 руб./$1 (-0,33 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+14,2%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+5,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+5,2%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+5,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,8% и +4,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил Белый дом. "Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации", - говорится в сообщении.

Франция, Германия и Польша - страны Веймарского треугольника - выступили с заявлением, в котором призывают Россию начать диалог по вопросам обеспечения безопасности на европейском континенте. Они подчеркнули, что готовы "конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес и ориентированным на результат".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, что контакты на разных уровнях по гарантиям безопасности продолжаются, Москва не ставит конкретных сроков по ответу. США должны включиться в диалог по гарантиям безопасности, его нужно вести за закрытыми дверями, отметил он. Также Рябков назвал бравадой заявления Запада о возможном перекрытии "Северного потока 2".

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Панкин выразил надежду, что нагнетание ситуации на Украине не дойдет до необходимости военного ответа России.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, оптимизм глобальных инвесторов не находит какого-либо новостного или фундаментального объяснения. Разве что в среду доходность 10-летних гособлигаций США умеренно снижается, но это всего лишь небольшой коррекционный откат от установленного накануне 2-летнего максимума.

На российском рынке позитивные настроения поддерживаются уменьшением геополитических рисков. Правда, Россия и Запад продолжают обмениваться достаточно жесткими заявлениями, однако инвесторы к ним привыкли и пока не видят признаков эскалации данного противостояния.

Рынок акций "гэпом" вверх преодолел важные сопротивления (3585 пунктов для индекса МосБиржи и 1486 пунктов для РТС), что говорит о резком увеличении спроса на российские акции. Если внешний фон не ухудшится, а фактор геополитики не преподнесет новых раздражителей, то фондовые индикаторы уже до конца недели способны проверить на прочность следующие технические препятствия: 3652 и 1547 пунктов для МосБиржи и РТС.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, рынок акций в среду продолжил ралли на фоне геополитического оптимизма. Президент Франции Макрон заявил, что и Россия, и Украина остаются приверженными выполнению "минских соглашений". Путин пообещал не эскалировать ситуацию на границе с Украиной. Макрон намерен продолжить диалог с Москвой в рамках "Нормандского формата". С середины февраля до конца марта ожидается особенно напряженный период. Обнадеживающим сигналом станет возвращение российских войск, отправленных на совместные военные учения в Белоруссию, обратно в Россию после 20 февраля, когда учения планируется завершить. Следующей вехой на пути к дипломатическому урегулированию конфликта станет встреча в четверг политсоветников лидеров стран-участниц "Нормандского формата", отмечает Волш.

Ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также полагает, что рынок акций РФ продолжил отыгрывать идею геополитической разрядки. Визит президента Франции в Москву смягчил ситуацию и позволил продвинуться по пути дипломатического общения с условным Западом. В качестве продолжения намечена встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и Великобритании в Москве. Соответственно, снизились риски принятия ограничительных мер в отношении российских компаний. Наглядно это видно на бумагах Сбербанка, которые активно дорожают второй день подряд.

"Русал" увеличил продажи алюминия в IV квартале на 8,1%, до 989 тыс. тонн. За весь 2021 год реализация первичного алюминия и сплавов снизилась на 0,5%, до 3,904 млн тонн. Объемы производства в 2021 году увеличились лишь на 0,2%, до 3,764 млн тонн. Также была опубликована отчетность En+ (MOEX: ENPG) Group: средняя цена реализации алюминия увеличилась на 41,4% в 2021 году, до $2553 за тонну.

Минэнерго США оценивает дефицит на рынке нефти в январе на уровне 0,3 млн б/с. В феврале дефицит увеличится до 0,77 млн б/с, а в марте баланс улучшится в пользу избыточного предложения на уровне 0,42 млн б/с. В целом в 2022 году рынок будет сбалансирован, а вот в 2023 году ведомство прогнозирует дефицит около 0,34 млн б/с.

Текущий рост рынка акций РФ пока сложно назвать устойчивым. В четверг в США выйдет статистика по потребительской инфляции: ожидается ускорение роста цен до 7,3% годовых. Соответственно, если темпы роста окажутся выше, то настроения инвесторов могут резко поменяться, считает Кочетков.

По словам руководителя отдела управления акциями компании "Сбер управление активами" Евгения Линчика, аппетит к российским активам усиливается на фоне снижения геополитической напряженности. Плюс ко всему настроения на мировых площадках улучшились.

Для нефтяного рынка основной угрозой снижения цен являются переговоры по ядерной программе Ирана - в том случае, если санкции и запрет на продажу иранской нефти будут сняты. Ориентир на четверг по рублевому индикатору МосБиржи составляет 3490-3700 пунктов, по долларовому РТС - 1450-1650 пунктов, считает Линчик.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, начало переговоров в Вене по ядерной программе Ирана, повышающее опасения относительно расширения поставок нефти из этой страны, не позволило Brent преодолеть зону $92-94 за баррель, район линии сопротивления повышательного тренда, сформированного с февраля 2021 года.

Техническая картина указывает на высокие риски развития отката котировок к зоне $84-88 за баррель, пикам октября. Конъюнктурными негативными факторами выступают ожидания новостей из Вены и нормализации погоды в Америке. Выходящие вечером в среду недельные данные Минэнерго США по запасам нефти, как и аналогичный отчет API, вряд ли окажут существенную поддержку выглядящему перегретым рынку нефти, считает эксперт.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, японский Nikkei 225 - также на 1,1%, китайский Shanghai Composite и южнокорейский KOSPI подросли на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 1,1-1,7%) и США (основные индексы прибавляют 0,9-1,4%).

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в США в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

Нефтяной рынок вечером в среду возобновил подъем после локальной коррекции, поддержку оказала статистика Минэнерго США о сокращении запасов сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $91,55 за баррель (+0,9% и -2,1% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $89,9 за баррель (+0,6% и -2,2% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,76 млн баррелей (ожидался рост на 0,1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей (ожидался рост на 1,4-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 0,930 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6-1,5 млн).

Тем временем, Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95 до $82,87 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5 до $68,48 за баррель. По данным министерства, спотовые цены на Brent в январе 2022 года в среднем составили $87 за баррель, что на $12 больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банк "Приморье" (MOEX: PRMB) (+19,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+12,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+11%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+9,8%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+9,4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+7%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+6,8%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,7%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-8,5 и -7% "префы"), "префы" "Квадры" (MOEX: TGKD) (-5,8%), акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-1,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 159,35 млрд рублей (из них 50,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 19,8 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,9 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).