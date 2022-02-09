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Рубль вечером продолжает укрепляться к доллару и евро на улучшении внешнего фона и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 9 февраля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль повышается к бивалютной корзине на улучшении внешнего фона, в том числе, касающегося геополитической ситуации вокруг России, а также на ожиданиях подъема ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 74,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,35 руб./EUR1, подешевев на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,26 копейки - до 79,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на вечерних торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и снижению геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Опорное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 11 февраля. В этот же день ЦБ должен опубликовать обновленный макроэкономический прогноз. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Согласно данным консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, в январе аналитики ожидают инфляцию на уровне 1,1%, что значительно выше показателя января 2021 года (0,67%).

Ускорение годовой инфляции в январе примерно до 8,9% с 8,4% на конец декабря ожидаемо привело к очередным пересмотрам прогноза по инфляции на 2022 год - консенсус вырос уже до 5,5% с 5,1% по опросу месяц назад.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 4,0-4,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2023 год практически совпадает с таргетом и равняется 4,1%.

Ожидания по ключевой ставке на конец 2022 года на этом фоне ожидаемо повысились до 8,75% с 7,75% по опросу месяц назад. На конец 2023 года аналитики ожидают существенного снижения ключевой ставки - консенсус-прогноз равен 6,75%.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля обсудит с британской коллегой Лиз Трасс вопросы европейской безопасности и предложения России по гарантиям безопасности, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в среду стало известно, что 11 февраля Москву посетит министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В британском посольстве в РФ сообщили также, что планируются переговоры Уоллеса с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Кроме того, в четверг, 10 февраля, в Берлине пройдет встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ).

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил проведение в Берлине в четверг встречи представителей стран "нормандской четверки", которая занимается урегулированием конфликта на востоке Украины. "Могу подтвердить, что завтра состоится встреча внешнеполитических советников четырех стран", - сказал он журналистам в Берлине в среду.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил экономические риски от нагнетания напряженности вокруг ситуации с Украиной, а также вероятность введения новых антироссийских санкций. "Это те экономические риски, с которыми сталкиваются все. Потому что вот эта напряженность, она проецируется на настроения и на рынках, и на биржах. И нашей страны, и других. Рынки в Европе реагируют весьма и весьма чутко. Падения сменяются подъемами. Повышенная волатильность является нежеланным спутником той самой напряженности, с которой нам приходится сталкиваться", - сказал Песков журналистам в среду.

"Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада. Из каких-то столиц говорится, что необходимо принять санкции в отношении нашей страны немедленно. Непонятно, в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без той самой эфемерной агрессии России против Украины быть не должно, ибо тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект. В общем в данном случае, скорее, коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь налицо, это факт", - отметил Песков.

Главной статистикой на международных рынках на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%, превысив рекордный за 40 лет показатель декабря (7%).

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик прогнозирует три повышения процентных ставок в 2022 году не менее чем на 0,25 процентного пункта с нынешних 0-0,25% годовых. При этом есть вероятность, что подъемов будет четыре, сказал он в интервью CNBC. Бостик в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC).

Цены на нефть вновь перешли к росту вечером в среду после выхода данных министерства энергетики США о недельной динамике запасов этого энергоресурса в стране.

Данные показали, что запасы нефти в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 4 февраля, уменьшились на 4,76 млн баррелей - до 410,39 млн баррелей. Между тем эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду составляет $91,69 за баррель, что на 1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,01 за баррель, что на 0,72% выше итогового значения сессии во вторник.

Тем временем понижательным фактором для рынка является беспокойство трейдеров из-за потенциального увеличения поставок нефти из Ирана в том случае, если стране удастся заключить прорывное соглашение по восстановлению ядерной сделки. Во вторник начался очередной раунд непрямых переговоров в Вене между Ираном и США через посредников - других участников сделки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне снижения геополитической напряженности, последовавшего за визитами президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев. "В четверг, 10 февраля, в Берлине состоятся переговоры в "нормандском формате", что может способствовать дальнейшему снижению напряженности. Если говорить о статистике, в США в четверг будут опубликованы данные по инфляции в январе. Дальнейшее увеличение темпов роста цен выше консенсус-прогнозов на фоне сильных данных по рынку труда США, вышедших в пятницу, увеличит вероятность более агрессивных действий ФРС в марте, что может способствовать укреплению доллара", - отмечает Беспалов.

По мнению аналитика, основное внимание участников рынка в РФ на этой неделе направлено на заседание Банка России. "Вероятное, на наш взгляд, увеличение ключевой ставки на 100 б.п., до 9,5%, способствует укреплению рубля. Тем не менее, в пятницу ЦБ может снять неопределенность относительно сроков возобновления покупок валюты в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены в конце января. Учитывая, что с 7 февраля по 4 марта Минфин запланировал направить на покупку валюты рекордные 634,7 млрд рублей, возобновление покупок может оказать сдерживающий эффект на дальнейшее укрепление рубля", - говорит Беспалов.

"Для рублевых активов позитивом продолжает выступать уменьшение геополитических рисков. Правда, Россия и Запад продолжают обмениваться достаточно жесткими заявлениями, однако инвесторы к ним привыкли и пока не видят признаков эскалации данного противостояния. (. . .) Несмотря на внушительное укрепление рубля, которое произошло после обновления в конце января многомесячных вершин, у него остается еще большое пространство для роста. Если бы не сохранение геополитической неопределенности, то доллар мог бы стоить около 67 рублей, что при текущей цене барреля Brent соответствует ее рублевой стоимости около 6000 рублей, которая наблюдалась осенью", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 февраля на 50,27 копейки, до 74,8015 руб./$1, и уменьшил курс евро на 51,36 копейки, до 85,3784 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 46,59 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,774 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 46,56 копейки и составил 74,7787 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 51,852 млн, из которых $531,694 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 520,158 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 44,91 копейки, до 85,4091 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 42,52 копейки, подешевев до 85,4385 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR541,17 млн, из которых EUR155,15 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR386,02 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня в ожидании повышения ключевой ставки Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 8,72% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 15 б.п. - до 8,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 9,33% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 5 б.п., поднявшись до 10,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 10 б.п. - до 10,38% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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