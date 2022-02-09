Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли на фоне снижения геополитических рисков, пятилетний CDS опустился до 180 пунктов

Москва. 9 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря как ослаблению геополитической напряженности вокруг России, так и снижению базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) на российский госдолг снизилась за день на 7 базисных пунктов - до 183 пунктов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 33 базисных пункта по отношению к закрытию вторника и составила 108,38% от номинала, что соответствует доходности 3,8% годовых (снижение на 14 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась по отношению к 8 февраля и составила 102,38% от номинала (доходность - 1,43% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 14 пунктов, составив 237 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 109 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 120,73% от номинала (доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 4,38% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 110 базисных пунктов - до 115,63% от номинала (доходность снизилась на 7,5 базисного пункта и составила 4,44% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 80 базисных пунктов - до 104,79% от номинала (доходность снизилась на 20 пунктов, до 3,54% годовых), а самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 7 базисных пунктов, до 104,46% от номинала (его доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 2,02% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 142 базисных пункта, подорожав до 110,8% от номинала (доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 4,53% годовых), выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 106 базисных пунктов, до 103,19% от номинала (доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 3,59% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня торговались лучше большинства долговых бумаг развивающихся стран. Доходность евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 10 базисных пунктов - до 3,88% годовых, процентные ставки самых "длинных" облигаций с погашением в 2047 году опустились на 9 базисных пунктов, до 4,53% годовых. Такая динамика рынка стала следствием, прежде всего, снижения инвесторами оценки геополитических рисков в отношении России, что привело к падению стоимости пятилетних CDS на российский долг на 7 базисных пунктов, до 183 пунктов. Участники рынка позитивно оценили итоги встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона и ожидают постепенной деэскалации ситуации вокруг Украины. При этом в целом на глобальных рынках сегодня преобладали позитивные настроения. Доходность десятилетних US Treasuries снизилась на 3 базисных пункта - до 1,93% годовых, процентные ставки облигаций европейских стран опускаются на 2-6 базисных пунктов, а доходности десятилетних бумаг emerging markets теряют 2-8 базисных пунктов. Глобальные инвесторы после довольно активных распродаж на долговых рынках взяли некоторую паузу; появились комментарии о том, что рынки, возможно, забежали вперед, оценивая перспективы ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, в результате сегодня активизировался спрос на подешевевшие бумаги", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.