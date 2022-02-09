"Финам" понизил целевую цену акций Meta Platforms до $333,7

"Финам" понизил целевую цену акций Meta Platforms с $443,44 до $333,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 51,6% от текущих уровней, рекомендация - "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Прогноз Meta по выручке на I квартал 2022г составляет $ 27-29 млрд, что предполагает темпы роста 3-11% г/г. Такие темпы роста заведомо ниже тех, которые наблюдались в 2020-2021гг. Негативное влияние на рекламные доходы могут оказать изменение предпочтений пользователей, растущая конкуренция между социальными сетями, возможное снижение спроса на глобальном рынке рекламы, изменение политики конфиденциальности Apple и новое регулирование в Европе. Кроме того, в 2022г Meta прогнозирует существенный рост операционных затрат, до $90-95 млрд с $71,2 млрд в 2021г. Рост затрат негативно отразится на прибыли и маржинальности. Несмотря на то, что в 2021г доходы нового направления Reality Labs продемонстрировали рост на 100% г/г, они пока не настолько высокие, чтобы заменить выпадающие рекламные доходы", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Meta Platforms - американская технологическая компания, основанная в 2004 году Марком Цукербергом. Meta владеет социальной сетью Facebook, приложениями Messenger, WhatsApp и Instagram, является разработчиком устройств для семейных видеозвонков под брендом Portal, устройств виртуальной реальности под брендом Oculus, пространства для совместной работы Workplace и сервиса электронных платежей Novi.

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