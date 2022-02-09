ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 9,25% на февральском заседании - Росбанк

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 75 б.п., до 9,25%, по итогам заседания, которое состоится 11 февраля текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Сезонно сглаженный показатель инфляции в январе, по нашим оценкам, вновь вырос до 0,81% м/м (против 0,64% м/м в декабре), указывая на необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на 75-100 б.п. При этом мы склоняемся к более "аккуратному шагу" в 75 б.п. ввиду стабилизации инфляционных ожиданий населения. В феврале Банк России должен обновить прогнозную траекторию инфляции, на основе которой мы ожидаем пиковый уровень ключевой ставки в пределах 9,25-9,50%", - указывают эксперты банка.

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