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09 февраля 2022 года 17:12
Рубль в марте, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-76 руб./$1 - Росбанк
Рубль в марте, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-76 руб./$1, ориентиром на февраль выступает диапазон 74-77 руб./$1, отмечается в комментарии Росбанка. "Рублевые валютные пары перешли к восстановлению по мере активации дипломатических усилий ЕС, России и Украины по деэскалации напряженности. Позитивным фоном стали дорожающие нефть и газ, а также своевременная отмена Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила Минфина. В подобных условиях, в феврале-марте валютный рынок может встретить ощутимый навес предложения сырьевой выручки, о масштабах которой говорит рекордный объем плановых покупок валюты Минфином в феврале (635 млрд руб.). По мере продвижения рубля к нашей прогнозной траектории мы видим высокими шансы возобновления Банком России покупок валюты на открытом рынке. Кроме того, геополитическая повестка сохраняет риски резкого роста волатильности в ближайшие месяцы", - пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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09 февраля 2022 года 18:26
"Финам" повысил целевую цену акций Qualcomm Inc. с $189,89 до $223 за штуку на февраль 2023г, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Qualcomm выглядит одним из главных бенефициаров разворачивания сетей 5G, обладая комбинацией патентных прав на стандарты связи... читать дальше
.09 февраля 2022 года 18:01
Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 75 б.п., до 9,25%, по итогам заседания, которое состоится 11 февраля текущего года, считают аналитики Росбанка. "Сезонно сглаженный показатель инфляции в январе, по нашим оценкам, вновь вырос до 0,81% м/м (против 0,64% м/м в декабре), указывая на... читать дальше
.09 февраля 2022 года 17:36
"Финам" рекомендует покупать акции Johnson & Johnson с целевой ценой $198,5 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста в размере 17,9%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Гигант сектора здравоохранения Johnson&Johnson ассоциируется у многих с детской присыпкой и шампунем... читать дальше
.09 февраля 2022 года 16:45
Вероятно продолжение роста котировок акций Peloton Interactive в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Peloton подскочили во вторник на фоне новостей о смене генерального директора и намерении компании сократить 28 тыс. сотрудников в связи со... читать дальше
.09 февраля 2022 года 16:25
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции S&P Global Inc. с прогнозной ценой на уровне $462 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем результаты S&P Global за 4К21 позитивно. Эмитент характеризуется одними из самых высоких... читать дальше
.09 февраля 2022 года 16:05
алитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций GILEAD SCIENCES Inc. на фоне отчетности за 4К21, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была понижена экспертами с $85 до $82 за штуку (потенциал роста 28%) на горизонте года на фоне... читать дальше
.09 февраля 2022 года 15:41
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Pfizer Inc. на уровне $72,2 за штуку на конец 2022 года, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Акции американского фармацевтического гиганта Pfizer находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и... читать дальше
.09 февраля 2022 года 15:33
Рубль днем подрастает к доллару и евро на улучшении внешнего фона и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва. 9 февраля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем; рубль повышается к бивалютной корзине на улучшении внешнего фона, в том числе, касающегося геополитической ситуации вокруг России, а также на ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ. читать дальше
.09 февраля 2022 года 15:18
Котировки нефти марки Brent могут вновь протестировать сверху вниз уровень $90 за баррель, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии среды в РФ колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах... читать дальше
.09 февраля 2022 года 14:54
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Pinterest Inc. по итогам квартальной отчетности эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг при этом была понижена с $59 до $47,5 за штуку (что предполагает потенциал роста 81% от... читать дальше
.09 февраля 2022 года 14:35
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4530-4380 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает двигаться выше 200-дневной скользящей средней, почти пробив уровень Фибоначчи 0,5. RSI по-прежнему растет,... читать дальше
.09 февраля 2022 года 14:15
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать ОФЗ-ИН 52001 для обеспечения гарантированного дохода с минимальным риском, говорится в обзоре. "Выпуск ОФЗ 26209 торгуется с доходностью 9,7% годовых к погашению 20.07.2022г. Это на 1,9 процентных пункта выше, чем средняя максимальная ставка по... читать дальше
.09 февраля 2022 года 13:55
Фьючерсы на нефть марки Brent сохраняют потенциал роста на фоне постепенного улучшения эпидемиологической ситуации в мире, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник снизились сразу на 2,06%, до $90,78/барр. К падению котировок привели перспективы... читать дальше
.09 февраля 2022 года 13:37
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) до 262 руб. за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "НЛМК" представил ударные результаты по итогам 2021г, - отмечает аналитик... читать дальше
.09 февраля 2022 года 13:15
Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" начнут расти по мере приближения даты выплаты дивидендов, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Префы" "Сургутнефтегаза" - бенефициары ослабления рубля из-за большой валютной "кубышки" на балансе. Основой для выплат служит отчетность по... читать дальше
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