.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем подрастает к доллару и евро на улучшении внешнего фона и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре в России составил 6,1%, в 2021 году - 5,3%
В декабре рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,1% после 7,6% в ноябре, сообщил Росстат. По отношению к декабрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 10%. В целом за 2021 год промышленность увеличилась на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году
 
Правительство утвердило концепцию легализации оборота криптовалют в России
Правительство утвердило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ, взяв за основу двухуровневую систему, при которой в России будет возможно создание отечественных криптобирж и легализация p2p "обменников". Покупку криптовалюты можно будет...
 
Банки будут выдавать кредиты по биометрии со смартфона
Банки попросили право открывать счета, оформлять вклады и выдавать кредиты новым клиентам с помощью слепков лица и голоса из Единой биометрической системы (ЕБС), которые россияне сдали самостоятельно через свои смартфоны. Такая инициатива содержится...
 
Маркировка может привести к удорожанию вина на 15%
Ассоциация "Винодельческий союз" (в нее входят "Кубань-вино", "Фанагория", "Мильстрим черноморские вина" и др.) обратилась к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко с письмом о нецелесообразности введения маркировки "Честный знак" для винодельческой...
 
09 февраля 2022 года 15:33

Рубль днем подрастает к доллару и евро на улучшении внешнего фона и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 9 февраля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем; рубль повышается к бивалютной корзине на улучшении внешнего фона, в том числе, касающегося геополитической ситуации вокруг России, а также на ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 74,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,42 руб./EUR1, подешевев на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,84 копейки - до 79,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 февраля на 50,27 копейки, до 74,8015 руб./$1, и уменьшил курс евро на 51,36 копейки, до 85,3784 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и снижению геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Опорное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 11 февраля. В этот же день ЦБ должен опубликовать обновленный макроэкономический прогноз. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Согласно данным консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, в январе аналитики ожидают инфляцию на уровне 1,1%, что значительно выше показателя января 2021 года (0,67%).

Ускорение годовой инфляции в январе примерно до 8,9% с 8,4% на конец декабря ожидаемо привело к очередным пересмотрам прогноза по инфляции на 2022 год - консенсус вырос уже до 5,5% с 5,1% по опросу месяц назад.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 4,0-4,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2023 год практически совпадает с таргетом и равняется 4,1%.

Ожидания по ключевой ставке на конец 2022 года на этом фоне ожидаемо повысились до 8,75% с 7,75% по опросу месяц назад. На конец 2023 года аналитики ожидают существенного снижения ключевой ставки - консенсус-прогноз равен 6,75%.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил экономические риски от нагнетания напряженности вокруг ситуации с Украиной, а также вероятность введения новых антироссийских санкций. "Это те экономические риски, с которыми сталкиваются все. Потому что вот эта напряженность, она проецируется на настроения и на рынках, и на биржах. И нашей страны, и других. Рынки в Европе реагируют весьма и весьма чутко. Падения сменяются подъемами. Повышенная волатильность является нежеланным спутником той самой напряженности, с которой нам приходится сталкиваться", - сказал Песков журналистам в среду.

"Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада. Из каких-то столиц говорится, что необходимо принять санкции в отношении нашей страны немедленно. Непонятно, в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без той самой эфемерной агрессии России против Украины быть не должно, ибо тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект. В общем в данном случае, скорее, коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь налицо, это факт", - отметил Песков.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил Белый дом. "Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации", - говорится в сообщении. "Они также подчеркнули готовность союзников защищать от любой угрозы территории союзников по НАТО, в том числе путем укрепления восточного фланга", - добавили в администрации президента США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток 2" не будет запущен, если произойдет эскалация ситуации на Украине, заявил во вторник лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Между тем, в понедельник Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США избегал прямого подтверждения того, что газопровод "Северный поток 2" будет остановлен в случае эскалации ситуации на Украине.

Цены на нефть умеренно снижаются в среду днем после непродолжительного периода подъема с утра. Понижательным фактором для рынка является беспокойство трейдеров из-за потенциального увеличения поставок нефти из Ирана в том случае, если стране удастся заключить прорывное соглашение по восстановлению ядерной сделки. Во вторник начался очередной раунд непрямых переговоров в Вене между Ираном и США через посредников - других участников сделки.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду уменьшилась на 0,41% - до $90,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,47% - до $88,94 за баррель.

Подъем котировок утром был во многом обеспечен докладом Американского института нефти (API), показавшим снижение резервов топлива в США. Запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 4 февраля, сократились на 2,025 млн баррелей после уменьшения на 1,645 млн баррелей неделей ранее, говорится в докладе. Снижение, если его подтвердят данные министерства энергетики США, будет отмечено по итогам третьей недели подряд.

Минэнерго опубликует еженедельный доклад о резервах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти в Штатах на 100 тыс. баррелей, запасов бензина - на 1,4 млн баррелей, а также снижение запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

"Рубль во вторник укреплялся даже на фоне упавших нефтяных цен и роста индекса доллара. На российском рынке в целом вчера превалировал позитив в связи с продолжившимся снижением геополитического напряжения. Причиной этому послужили позитивные итоги переговоров с президентом Франции, в частности, сообщения о назначенной уже на 10 февраля встрече в "нормандском формате". В среду курс пары "доллар-рубль" обновил очередной минимум с 13 января. Другие валюты EM с утра двигались разнонаправленно. Сегодняшний день вряд ли ознаменуется принципиально важными для российского рынка событиями, и инвесторы будут ждать завтрашнего дня - в четверг пройдет встреча в "нормандском формате", будет опубликована январская инфляция в США. На этом фоне сегодня российские активы, вероятно, продолжат показывать рост, и курс пары "доллар-рубль" попробует закрепиться на уровнях ниже 75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду рубль укреплялся до отметки 74,65 за доллар, покинув топ-3 аутсайдеров с начала года среди валют ЕМ. Рубль воспользовался снижением геополитической напряженности и игнорировал коррекцию в ценах на нефть. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал журналистам, что переговоры помогли достичь цели, а именно предотвратить дальнейшее усугубление кризиса вокруг Украины. Также французский лидер после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что лидеры России и Украины взяли на себя обязательства по соблюдению минских соглашений. В дипломатическом плане это лишь вербальные формулировки без каких-либо обязывающих документов, но сам факт продолжения дипломатического процесса говорит в пользу снижения тревожности, что и отразила динамика курса рубля. Мы также отмечали, что рублю заметно проще укрепляться сейчас, когда ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила поставлены на паузу. Уровень 75,00 руб./$1 выглядит в настоящий момент отметкой, которую рынок будет проторговывать в ближайшие дни. Маловероятно, что она окажется проходящей, и котировки устремятся без значительного сопротивления ниже этого психологического уровня", - отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня в ожидании повышения ключевой ставки Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 8,72% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 15 б.п. - до 8,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 9,33% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 5 б.п., поднявшись до 10,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 10 б.п. - до 10,38% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 февраля 2022 года 18:26
"Финам" повысил целевую цену акций Qualcomm до $223
"Финам" повысил целевую цену акций Qualcomm Inc. с $189,89 до $223 за штуку на февраль 2023г, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Qualcomm выглядит одним из главных бенефициаров разворачивания сетей 5G, обладая комбинацией патентных прав на стандарты связи...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 18:01
ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 9,25% на февральском заседании - Росбанк
Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 75 б.п., до 9,25%, по итогам заседания, которое состоится 11 февраля текущего года, считают аналитики Росбанка. "Сезонно сглаженный показатель инфляции в январе, по нашим оценкам, вновь вырос до 0,81% м/м (против 0,64% м/м в декабре), указывая на...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 17:36
"Финам" рекомендует покупать акции Johnson & Johnson с целью $198,5
"Финам" рекомендует покупать акции Johnson & Johnson с целевой ценой $198,5 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста в размере 17,9%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Гигант сектора здравоохранения Johnson&Johnson ассоциируется у многих с детской присыпкой и шампунем...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 17:12
Рубль в марте, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-76 руб./$1 - Росбанк
Рубль в марте, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-76 руб./$1, ориентиром на февраль выступает диапазон 74-77 руб./$1, отмечается в комментарии Росбанка. "Рублевые валютные пары перешли к восстановлению по мере активации дипломатических усилий ЕС, России и Украины по деэскалации...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 16:45
Вероятен рост цены акций Peloton в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятно продолжение роста котировок акций Peloton Interactive в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Peloton подскочили во вторник на фоне новостей о смене генерального директора и намерении компании сократить 28 тыс. сотрудников в связи со...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 16:25
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции S&P Global с прогнозной ценой $462
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции S&P Global Inc. с прогнозной ценой на уровне $462 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем результаты S&P Global за 4К21 позитивно. Эмитент характеризуется одними из самых высоких...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 16:05
BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций GILEAD SCIENCES
алитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций GILEAD SCIENCES Inc. на фоне отчетности за 4К21, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была понижена экспертами с $85 до $82 за штуку (потенциал роста 28%) на горизонте года на фоне...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 15:41
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Pfizer на уровне $72,2
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Pfizer Inc. на уровне $72,2 за штуку на конец 2022 года, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Акции американского фармацевтического гиганта Pfizer находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 15:18
Цена нефти может вновь протестировать сверху вниз уровень $90/барр. - "Велес Капитал"
Котировки нефти марки Brent могут вновь протестировать сверху вниз уровень $90 за баррель, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии среды в РФ колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 14:54
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pinterest
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Pinterest Inc. по итогам квартальной отчетности эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг при этом была понижена с $59 до $47,5 за штуку (что предполагает потенциал роста 81% от...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 14:35
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4530-4380п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4530-4380 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает двигаться выше 200-дневной скользящей средней, почти пробив уровень Фибоначчи 0,5. RSI по-прежнему растет,...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 14:15
Инвесторам стоит обратить внимание на ОФЗ-ИН 52001 - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать ОФЗ-ИН 52001 для обеспечения гарантированного дохода с минимальным риском, говорится в обзоре. "Выпуск ОФЗ 26209 торгуется с доходностью 9,7% годовых к погашению 20.07.2022г. Это на 1,9 процентных пункта выше, чем средняя максимальная ставка по...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 13:55
Нефтяные фьючерсы сохраняют потенциал роста - Банк "Санкт-Петербург"
Фьючерсы на нефть марки Brent сохраняют потенциал роста на фоне постепенного улучшения эпидемиологической ситуации в мире, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник снизились сразу на 2,06%, до $90,78/барр. К падению котировок привели перспективы...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 13:37
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций НЛМК до 262 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) до 262 руб. за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "НЛМК" представил ударные результаты по итогам 2021г, - отмечает аналитик...    читать дальше
.
09 февраля 2022 года 13:15
Котировки "префов" Сургутнефтегаза начнут расти по мере приближения даты выплаты дивидендов - ПСБ
Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" начнут расти по мере приближения даты выплаты дивидендов, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Префы" "Сургутнефтегаза" - бенефициары ослабления рубля из-за большой валютной "кубышки" на балансе. Основой для выплат служит отчетность по...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.