Рубль днем подрастает к доллару и евро на улучшении внешнего фона и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 9 февраля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем; рубль повышается к бивалютной корзине на улучшении внешнего фона, в том числе, касающегося геополитической ситуации вокруг России, а также на ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 74,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,42 руб./EUR1, подешевев на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,84 копейки - до 79,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 февраля на 50,27 копейки, до 74,8015 руб./$1, и уменьшил курс евро на 51,36 копейки, до 85,3784 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и снижению геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Опорное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 11 февраля. В этот же день ЦБ должен опубликовать обновленный макроэкономический прогноз. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Согласно данным консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, в январе аналитики ожидают инфляцию на уровне 1,1%, что значительно выше показателя января 2021 года (0,67%).

Ускорение годовой инфляции в январе примерно до 8,9% с 8,4% на конец декабря ожидаемо привело к очередным пересмотрам прогноза по инфляции на 2022 год - консенсус вырос уже до 5,5% с 5,1% по опросу месяц назад.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 4,0-4,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2023 год практически совпадает с таргетом и равняется 4,1%.

Ожидания по ключевой ставке на конец 2022 года на этом фоне ожидаемо повысились до 8,75% с 7,75% по опросу месяц назад. На конец 2023 года аналитики ожидают существенного снижения ключевой ставки - консенсус-прогноз равен 6,75%.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил экономические риски от нагнетания напряженности вокруг ситуации с Украиной, а также вероятность введения новых антироссийских санкций. "Это те экономические риски, с которыми сталкиваются все. Потому что вот эта напряженность, она проецируется на настроения и на рынках, и на биржах. И нашей страны, и других. Рынки в Европе реагируют весьма и весьма чутко. Падения сменяются подъемами. Повышенная волатильность является нежеланным спутником той самой напряженности, с которой нам приходится сталкиваться", - сказал Песков журналистам в среду.

"Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада. Из каких-то столиц говорится, что необходимо принять санкции в отношении нашей страны немедленно. Непонятно, в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без той самой эфемерной агрессии России против Украины быть не должно, ибо тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект. В общем в данном случае, скорее, коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь налицо, это факт", - отметил Песков.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил Белый дом. "Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации", - говорится в сообщении. "Они также подчеркнули готовность союзников защищать от любой угрозы территории союзников по НАТО, в том числе путем укрепления восточного фланга", - добавили в администрации президента США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток 2" не будет запущен, если произойдет эскалация ситуации на Украине, заявил во вторник лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Между тем, в понедельник Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США избегал прямого подтверждения того, что газопровод "Северный поток 2" будет остановлен в случае эскалации ситуации на Украине.

Цены на нефть умеренно снижаются в среду днем после непродолжительного периода подъема с утра. Понижательным фактором для рынка является беспокойство трейдеров из-за потенциального увеличения поставок нефти из Ирана в том случае, если стране удастся заключить прорывное соглашение по восстановлению ядерной сделки. Во вторник начался очередной раунд непрямых переговоров в Вене между Ираном и США через посредников - других участников сделки.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду уменьшилась на 0,41% - до $90,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,47% - до $88,94 за баррель.

Подъем котировок утром был во многом обеспечен докладом Американского института нефти (API), показавшим снижение резервов топлива в США. Запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 4 февраля, сократились на 2,025 млн баррелей после уменьшения на 1,645 млн баррелей неделей ранее, говорится в докладе. Снижение, если его подтвердят данные министерства энергетики США, будет отмечено по итогам третьей недели подряд.

Минэнерго опубликует еженедельный доклад о резервах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти в Штатах на 100 тыс. баррелей, запасов бензина - на 1,4 млн баррелей, а также снижение запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

"Рубль во вторник укреплялся даже на фоне упавших нефтяных цен и роста индекса доллара. На российском рынке в целом вчера превалировал позитив в связи с продолжившимся снижением геополитического напряжения. Причиной этому послужили позитивные итоги переговоров с президентом Франции, в частности, сообщения о назначенной уже на 10 февраля встрече в "нормандском формате". В среду курс пары "доллар-рубль" обновил очередной минимум с 13 января. Другие валюты EM с утра двигались разнонаправленно. Сегодняшний день вряд ли ознаменуется принципиально важными для российского рынка событиями, и инвесторы будут ждать завтрашнего дня - в четверг пройдет встреча в "нормандском формате", будет опубликована январская инфляция в США. На этом фоне сегодня российские активы, вероятно, продолжат показывать рост, и курс пары "доллар-рубль" попробует закрепиться на уровнях ниже 75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду рубль укреплялся до отметки 74,65 за доллар, покинув топ-3 аутсайдеров с начала года среди валют ЕМ. Рубль воспользовался снижением геополитической напряженности и игнорировал коррекцию в ценах на нефть. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал журналистам, что переговоры помогли достичь цели, а именно предотвратить дальнейшее усугубление кризиса вокруг Украины. Также французский лидер после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что лидеры России и Украины взяли на себя обязательства по соблюдению минских соглашений. В дипломатическом плане это лишь вербальные формулировки без каких-либо обязывающих документов, но сам факт продолжения дипломатического процесса говорит в пользу снижения тревожности, что и отразила динамика курса рубля. Мы также отмечали, что рублю заметно проще укрепляться сейчас, когда ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила поставлены на паузу. Уровень 75,00 руб./$1 выглядит в настоящий момент отметкой, которую рынок будет проторговывать в ближайшие дни. Маловероятно, что она окажется проходящей, и котировки устремятся без значительного сопротивления ниже этого психологического уровня", - отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня в ожидании повышения ключевой ставки Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 8,72% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 15 б.п. - до 8,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 9,33% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 5 б.п., поднявшись до 10,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 10 б.п. - до 10,38% годовых.