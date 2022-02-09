"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Pfizer на уровне $72,2

"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Pfizer Inc. на уровне $72,2 за штуку на конец 2022 года, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции американского фармацевтического гиганта Pfizer находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и целевой ценой $72,2 (потенциал роста составляет 39,7%) на конец 2022 года. Доходность бумаги за последние 12 месяцев составляет 48,5%. Вышедшая отчетность эмитента за четвертый квартал 2021 года подкрепила наши конструктивные ожидания в отношении акций Pfizer, и мы по-прежнему ждем от них доходности выше рыночной в текущем году. Рекомендацию и целевую цену оставляем в силе", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.