Цена нефти может вновь протестировать сверху вниз уровень $90/барр. - "Велес Капитал"

Котировки нефти марки Brent могут вновь протестировать сверху вниз уровень $90 за баррель, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии среды в РФ колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5% перед публикацией отчета Минэнерго США по запасам. Данные, как в среднем ожидается, покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 369 тыс. при увеличении запасов бензина на 1,62 млн баррелей. Отчет API, однако, предупреждает о возможности сокращения совокупных запасов и появления позитивных для цен драйверов. В целом котировки находятся в фазе краткосрочной понижательной коррекции и рискуют вновь протестировать уровень $90 за баррель по сорту Brent", - указывает Кожухова в комментарии.

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