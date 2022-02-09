Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4530-4380п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4530-4380 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает двигаться выше 200-дневной скользящей средней, почти пробив уровень Фибоначчи 0,5. RSI по-прежнему растет, оставаясь, однако, около 50 пунктов, что сигнализирует о равных силах "быков" и "медведей". Индикатор MACD указывает на продолжение восходящего движения. Все перечисленные факторы в совокупности свидетельствуют о том, что предстоящую сессию индекс широкого рынка может провести в боковике", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что фондовые индексы США завершили торги 8 февраля ростом вблизи лучших уровней дня после смешанных и слабых показателей понедельника. Небольшое ослабление напряженности на Украине и конструктивные комментарии по ядерным переговорам между США и Ираном оказали давление на нефтяные котировки и, возможно, помогли ослабить некоторые инфляционные опасения, что обусловило снижение акций нефтяных компаний.

Сезон отчетностей сопровождается частыми упоминаниями эмитентов о сохранении устойчивого спроса на производимые ими продукты со стороны потребителей, но также отмечается сохранение давления в цепочках поставок и рост расходов из-за высоких цен на сырье, говорится в комментарии.

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