Инвесторам стоит обратить внимание на ОФЗ-ИН 52001 - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать ОФЗ-ИН 52001 для обеспечения гарантированного дохода с минимальным риском, говорится в обзоре.

"Выпуск ОФЗ 26209 торгуется с доходностью 9,7% годовых к погашению 20.07.2022г. Это на 1,9 процентных пункта выше, чем средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков. Стратегия покупки бумаги и удержания до погашения обеспечит инвесторам гарантированный доход с минимальным риском. Более длинные ОФЗ торгуются с меньшей доходностью (9,4 - 9,5% годовых на срок 3-15 лет) и все еще подвержены риску отрицательной переоценки при повышении ключевой ставки ЦБР выше 9,5% годовых. Покупка облигаций с длинным сроком погашения будет целесообразна при получении сигнала о достижении ЦБР пика в повышении ключевой ставки. По нашим прогнозам, это будет март-апрель", - пишут эксперты банка.

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