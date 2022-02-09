Нефтяные фьючерсы сохраняют потенциал роста - Банк "Санкт-Петербург"

Фьючерсы на нефть марки Brent сохраняют потенциал роста на фоне постепенного улучшения эпидемиологической ситуации в мире, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник снизились сразу на 2,06%, до $90,78/барр. К падению котировок привели перспективы скорого снятия нефтяных санкций с Ирана вкупе с укреплением доллара. В среду фьючерсы Brent снижаются на 0,53% и торгуются около $90,30/барр. Негатив на нефтяном рынке усиливается сообщениями администрации США о возможном увеличении продаж нефти из резервов. Тем не менее, опубликованные ночью недельные данные по запасам от Американского института нефти (API) оказывают поддержку котировкам черного золота - они свидетельствовали об очередном снижении запасов", - пишут эксперты банка.

По их мнению, негатив на нефтяном рынке сдерживают и новости об увеличении прогноза по среднегодовой цене Brent примерно на $8/барр., до $82,87/барр. в месячном отчете Минэнерго США. В течение торгов среды динамику нефтяным котировкам зададут официальные данные по запасам, инвесторы также продолжат следить за новостями с переговоров по иранской ядерной сделке.

"Пока нефтяные цены остаются под давлением, но на фоне постепенного улучшения эпидемиологической ситуации в мире у фьючерсов Brent остается потенциал к росту", - полагают аналитики банка.

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