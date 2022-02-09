"Велес Капитал" понизил целевую цену акций НЛМК до 262 руб

"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) до 262 руб. за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"НЛМК" представил ударные результаты по итогам 2021г, - отмечает аналитик Василий Данилов. - И хотя текущий год имеет мало шансов повторить прошлогодние рекорды, акции компании по-прежнему обеспечат достойную дивидендную доходность на уровне 14,6%. В 2022г на свободный денежный поток "НЛМК" будут влиять разнонаправленные факторы. Коррекция цен на сталь, рост издержек и рекордно высокий CAPEX окажут негативное влияние на FCFF, в то время как рост выплавки стали до 18 млн т и высвобождение оборотного капитала, наоборот, окажут поддержку. Сейчас в фокусе находится День инвестора 14-15 марта, в ходе которого компания планирует анонсировать новую стратегию развития. На фоне роста издержек и коррекции мировых цен на сталь мы снижаем целевую цену для акций НЛМК до 262 руб. (34,5 долл. за ГДР) с сохранением рекомендации "покупать".

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