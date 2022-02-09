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09 февраля 2022 года 13:15
Котировки "префов" Сургутнефтегаза начнут расти по мере приближения даты выплаты дивидендов - ПСБ
Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" начнут расти по мере приближения даты выплаты дивидендов, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Префы" "Сургутнефтегаза" - бенефициары ослабления рубля из-за большой валютной "кубышки" на балансе. Основой для выплат служит отчетность по РСБУ, поэтому, чем слабее рубль, тем на больший дивиденд можно рассчитывать. По итогам 2021г мы ожидаем увеличение дивидендных выплат до 7 руб./ акцию, что предполагает доходность на уровне 19%. По нашему мнению, ожидаемая выплата дивидендов пока не заложена в цену бумаги. Технически бумаги находятся вблизи уровня поддержки 36 руб. и по мере приближения к дате выплаты дивидендов, как мы ожидаем, начнут свой рост", - указывают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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