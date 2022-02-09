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09 февраля 2022 года 11:50

Рынок акций РФ утром продолжает подъем благодаря геополитике, индексы тестируют важные сопротивления

Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ утром в среду продолжает подъем благодаря снижению геополитической напряженности вокруг Украины, а также позитивным сигналам с внешних фондовых площадок, индексы Мосбиржи и РТС тестируют сопротивления 3600 и 1500 пунктов соответственно, обновляя максимумы с 17 января.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3601,28 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1518,57 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,9%.

Доллар США просел до 74,72 руб./$1 (-0,29 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+5,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+5,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+5,2%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,6% и +3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%).

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил Белый дом. "Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации", - говорится в сообщении. "Они также подчеркнули готовность союзников защищать от любой угрозы территории союзников по НАТО, в том числе путем укрепления восточного фланга", - добавили в администрации президента США.

Франция, Германия и Польша - страны Веймарского треугольника - выступили с заявлением, в котором призывают Россию начать диалог по вопросам обеспечения безопасности на европейском континенте. Они подчеркнули, что готовы "конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес и ориентированных на результат".

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, рост рынка подогрели новости о готовности Москвы отвести войска из Белоруссии после окончания учений и заявления Киева о приверженности минским соглашениям. Нефть подешевела, однако котировки Brent не рискуют уходить ниже $90 за баррель.

Среди лидеров роста выступают акции Сбербанка, пробившие сопротивление 262 руб., и если не появится нового негатива, бумаги могут быстро уйти к следующей цели в районе чуть выше 290 руб. Также стоит обратить внимание на нефтянку, прежде всего, на самую недооцененную бумагу - "Роснефть". Даже в условиях снижения нефти котировки сырья являются сверхкомфортными для российских компаний, и им надо бы хоть частично убрать тот политический негатив, который сейчас заложен в ценах акций.

Однако все покупки рекомендуется сопровождать короткими "стопами". Настроения на мировых площадках сейчас меняются несколько раз на дню, а если Америка начнет снижаться, то рынок акций РФ пойдет вслед за ней. Велики и риски продолжения коррекции нефти. Технической поддержкой для котировок Brent выступает отметка $89 за баррель, а в случае ее пробития - $86 за баррель. Такой сценарий может реализоваться при плохой статистике Минэнерго США по запасам нефти и уровню ее добычи.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев также отмечает сохранение в среду оптимизма на мировых фондовых площадках, что подогревает инерционный рост рынка акций РФ. К концу торгов коррекционные настроения могут вновь проявиться, поскольку инвесторы предпочтут зафиксировать позиции перед выходом в четверг данных по потребительским ценам в США за январь, значения которых могут вновь переписать 30-летние максимумы.

Индекс Мосбиржи растет благодаря снижению геополитических рисков, индикатор пытается закрепиться выше уровня 3600 пунктов, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, оптимистичные комментарии президента Франции Макрона о его встрече с президентом России Путиным и "секретный план" Макрона по урегулированию ситуации на Донбассе вдохновили инвесторов на покупки акций. Пока рост индекса МосБиржи происходит в рамках понижательного канала с верхней границей 3670 пунктов и носит коррекционный характер.

Настроения "быкам" портят нефтяные цены. Аналитики Citigroup написали в записке для инвесторов в понедельник, что американские сланцевые нефтяники увеличат инвестиции в этом году почти на 40%. Управление энергетической информации США считает, что поставки нефти в 2023 году составят в среднем 12,6 млн б/с, что выше предыдущей оценки в 12,41 млн б/с. Главной новостью стала информация, что США могут скоро заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Сильная техническая поддержка по нефти Brent находится на уровне $86,7 за баррель. Большинство нефтегазовых аналитиков считает, что в этом году котировки нефти достигнут $100 за баррель, но не говорят, насколько извилистой будет дорога к этой цели. По мере приближения мартовского заседания ФРС США давление на сырьевые активы будет возрастать, поэтому следует соблюдать осторожность при игре на повышение, считает аналитик.

У обыкновенных акций Сбербанка сопротивление находится в районе 278-280 рублей, у акций "Газпрома" - в районе 337 рублей. В четверг в США выйдет важная статистика по индексу потребительских цен (CPI) за январь. Если инфляция превысит ожидания экспертов, будет снижение мировых фондовых рынков, полагает Верников.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,8-1,3%, участники рынка следили за корпоративными новостями и оценивали данные о внешнеторговом балансе США.

По данным Минторга США, дефицит внешнеторгового баланса страны в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $83 млрд с ранее объявленных $80,2 млрд в ноябре.

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в США в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, японский Nikkei 225 - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%).

Нефтяной рынок утром в среду остается под давлением продавцов, несмотря на попытки возобновить рост. Давление на стоимость нефти оказывают беспокойство рынка из-за напряженности вокруг Украины, а также распространения штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $90,35 за баррель (-0,5% и -2,1% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $88,88 за баррель (-0,5% и -2,2% во вторник).

Тем временем, Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95 до $82,87 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5 до $68,48 за баррель. По данным министерства, спотовые цены на Brent в январе 2022 года в среднем составили $87 за баррель, что на $12 больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+12,1% и +6,9% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+9,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-7,7% и -2,9% "префы"), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-1,6%), акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-1,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 45,79 млрд рублей (из них 16,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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