ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций РусАла

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с прогнозной ценой на уровне 86 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Представленные операционные результаты "РусАла" оказались в рамках наших ожиданий. Реализация алюминия выросла из-за признания "товаров в пути", которые на отчётную дату третьего квартала числились как запасы. Выросла также и средняя стоимость реализации на фоне роста цен на алюминий на LME. Квартальное изменение составило 7,3% кв/кв, а за двенадцать месяцев 2021 года - 41,4%. Отметим, что премия эмитента к мировой цене алюминия составила рекордные $305/тонна, увеличившись на 3,8% кв/кв. На этом фоне ожидаем, что компания может показать рекордную выручку с 2011 года. Сохраняем рекомендацию "покупать" для акций "РусАла", целевая цена - 86 рублей", - отмечают эксперты ПСБ.

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