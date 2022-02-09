Рост цен на сталь может продлиться до марта - Банк "Открытие"

Рост цен на сталь может продлиться до марта, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

Российские торговые компании повышают цены на сортовой и листовой прокат, отмечается в комментарии. Металлотрейдеры фиксируют спекулятивный спрос и полагают, что стоимость проката будет увеличиваться из-за роста цен производителей, ограниченности предложения на внутреннем рынке и увеличения котировок в мире.

"Подорожание стали в России - временное явление, которое может продлиться до марта 2022г, - уверен эксперт банка. - Рост цен вызван снижением предложения на мировом рынке стали на фоне проблем в экономике Турции, празднования Лунного Нового года и проведения Олимпийских игр в Китае, а также снижения активности электросталеплавильного производства в Индии из-за роста затрат на ЖРС, коксующийся уголь и электроэнергию. По мере ослабления некоторых факторов котировки могут вновь начать снижаться под действием увеличения мощностей и замедления роста спроса на сталь".

Каримов напоминает, что европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) ожидает в этом году рост видимого потребления стали в Евросоюзе на уровне 3,2% г/, в 2023г - 1,7% г/г (в 2021г показатель вырос на 13,8% г/г). В Европе и США умеренный рост потребления стали ожидается из-за негативного влияния дефицита полупроводников на объемы производства автомобилей, полагает эксперт.

"Попытки автопроизводителей сосредоточиться на более высокомаржинальных моделях (SUV) может поддержать рост спроса на сталь за счет увеличения интенсивности ее потребления. Данный тип автомобилей может требовать больше стали, что увеличивает условную метрику потребления металла на 1 чип и, тем самым, немного компенсирует фактор нехватки полупроводников", - считает Каримов.

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