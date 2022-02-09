ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Полюса

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг "Полюса" с прогнозной ценой на уровне 17249 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Полюс" смог выполнить ранее озвученный план по добычи золота, а также подтвердил свой же прогноз на 2022 год. По данным компании, в текущем году должно быть добыто около 2,8 млн унций золота. Это ещё раз подтверждает стабильность бизнеса "Полюса". Главным событием 2022 года должно стать финальное решение по Сухому Логу, являющимся ключевым проектом, который обеспечит дальнейший долгосрочный органический рост эмитента. Сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг "Полюса", целевая цена - 17249 рублей", - отмечают эксперты ПСБ.

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