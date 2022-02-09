Следующая цель пары рубль/доллар - закрепление в диапазоне 74-75 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Следующая цель пары рубль/доллар - закрепление в диапазоне 74-75 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль продолжает медленно, но верно укрепляться на фоне неплохого внешнего фона и сильных фундаментальных показателей РФ. Ожидаемый рост ставки ЦБ и сохраняющиеся надежды перевода геополитической напряжённости исключительно в дипломатическое русло поддерживает рынок. Для спекулянтов же снижение волатильности при высоком carry - это аргумент в пользу более комфортного сохранения позиций в рубле. А если ЦБ в пятницу воздержится от быстрого возобновления покупок валюты на рынке, то рост рубля может ускориться. Пока все складывается в рамках наших исходных ожиданий на эту неделю, следующей целью станет закрепление в диапазоне 74-75 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании.

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