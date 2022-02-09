Вероятен уход цены нефти к нижней границе диапазона $88-92/барр. в ближайшее время - ПСБ

Вероятно движение котировок нефти марки Brent к нижней границе диапазона $88-92 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром в среду котировки нефти марки Brent пытаются вернуться к росту, однако выглядят достаточно уязвимо. Определенную поддержку оказывают вышедшие ночью данные Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов, неожиданно показавшие их заметное снижение на прошлой неделе. Сюрприз по запасам дает основания ожидать схожей динамики и от аналогичного недельного отчета Минэнерго США, публикуемого в среду, - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. - Впрочем, мы консервативно начинаем смотреть на ближайшие перспективы рынка нефти. Котировки нефти марки Brent не смогли преодолеть зону $92-94 за баррель, выступающую важным техническим сопротивлением, что заметно повышает риски развития отката. Конъюнктурными негативными факторами выступают и ожидания новостей из Вены и нормализации погоды в Америке. Текущим целевым диапазоном по нефти марки Brent видим зону $88-92 за баррель, ждем тяготения котировок к ее нижней границе".

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