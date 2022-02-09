Вероятно укрепление рубля до 74,5 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Вероятно укрепление рубля до 74,5 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Потепление сентимента наблюдается на рынках рискового капитала наблюдается. Основную роль здесь сыграл фактор геополитики, когда стороны европейского континента пытаются найти компромисс. Российский рубль, прорвав сопротивление на 76 руб./$1, ускорился. Процесс укрепления идет быстрыми темпами, пока есть возможность. Геополитика носит перманентный характер, и нужно пользоваться случаем для нивелирования потерь 2022г. Ранее рубль резко падал над 80 руб./$1 и почти к 91 руб./EUR1. Сейчас наблюдаем столько же стремительное укрепление. Обозначенная накануне область в 74,5 руб./$1, после возврата планки на 76 руб./$1, может быть достигнута в ближайшее время. И утренний фон среды благоволит активности продавцов инвалют", - пишет аналитик Михаил Зельцер.

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