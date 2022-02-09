Рубль может укрепиться до 74,5 руб./$1 на торгах в среду - Sber CIB

Рубль может укрепиться по отношению к доллару до уровня 74,5 руб./$1 на торгах в среду на фоне вероятного ослабления геополитической напряженности, считают аналитики Sber CIB.

Цена нефти марки Brent отступит в среду, скорее всего, к отметке $90 за баррель - угроза падения цен по-прежнему актуальна, так как переговоры по ядерной программе Ирана могут завершиться снятием санкций, отмечают эксперты инвестбанка.

Минфин проведёт в среду недельные аукционы ОФЗ, однако успех прошлой недели вряд ли повторится, предполагают аналитики Sber CIB - бумаги, которые будут предложены на аукционе, обычно пользуются меньшим спросом.

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