Рубль будет торговаться в диапазоне 74,6-76 руб./$1 в среду - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,6-76 руб./$1 и на уровне 85,74-87 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля во вторник укрепился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 75,00 руб. (-0,47 руб.), курс евро - 85,65 руб. (-0,65 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру среды растет на 0,28% и составляет $91,03 за баррель. Рубль опирается на последовательное сокращение геополитических рисков. На открытии торгов в среду, 9 февраля, российский рубль дорожает в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 74,6-76,0 руб. в паре с долларом и на уровне 85,74-87,0 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

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