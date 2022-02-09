Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты, макростатистика в России и США:

- "РусАл" опубликует операционные результаты за четвертый квартал 2021 года;

- В России выйдут данные по месячной и недельной инфляции, розничным продажам и уровню безработицы за декабрь;

- В США ожидается еженедельный отчёт по товарным запасам углеводородов от Управления энергетической информации.

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