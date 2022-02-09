"Финам" рекомендует держать акции LVMH с прогнозной ценой 781,89 евро

"Финам" рекомендует держать акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA с прогнозной ценой 781,89 евро за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"LVMH отчиталась об успешных результатах 2021 года: группа нарастила выручку и чистую прибыль как за счет органического роста, так и за счет успешных инвестиций (поглощение Tiffany & Co). Компания настроена оптимистично на 2022 год, видит продолжение спроса на свои товары. Бренды группы работают над созданием стоимости для клиентов, ищут новые точки соприкосновения с клиентами как в физических пространствах, так и онлайн", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA - группа, объединившая 75 самых знаковых брендов товаров роскоши, в том числе Dior, Louis Vuitton, Dom Perignon, Sephora и TAG Heuer. Ее бренды работают по направлениям: мода, ювелирные изделия и часы, вина и алкогольные напитки, дистрибьюторские сети, парфюмерия и косметика и пр.

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