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09 февраля 2022 года 09:35

Мировые рынки остаются волатильными

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник. Фондовые рынки стран АТР повышаются в среду. Цены на нефть поднимаются на торгах в среду.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник, участники рынка следили за корпоративными новостями и оценивали данные о внешнеторговом балансе США.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $83 млрд с ранее объявленных $80,2 млрд в ноябре.

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

В последние дни на американском фондовом рынке наблюдается повышенная волатильность, отчасти вызванная опасениями повышения ставок Федрезерва. ФРС готовится начать ужесточение денежно-кредитной политики в период, когда темпы роста американской экономики замедляются, а инвесторы проводят масштабную переоценку активов.

"Весь вопрос в том, сможет ли Федрезерв все сделать правильно. Смогут ли они соблюсти тонкую грань между повышением ставок и ужесточением политики так, чтобы помочь обуздать инфляцию, но при этом не замедлить спрос и не навредить экономике", - отмечает Питер Лангас из Bessemer Trust.

Капитализация DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) выросла на 6,3%. Ранее химическая компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке за четвертый квартал 2021 года, а также повысила дивиденды и объявила о новой программе выкупа акций.

Котировки акций производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подскочили на 15,5%. Компания вернулась к прибыли в прошлом квартале и увеличила выручку на 54%, сильнее ожиданий аналитиков.

Бумаги американского производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive (SPB: PTON) подскочили на 25% по итогам торгов на новости об уходе главного исполнительного директора Джона Фоли на должность главы совета директоров и о сокращении штата компании на 20%.

Тем временем котировки акций Pfizer Inc. (SPB: PFE) упали на 2,8%, поскольку выручка фармкомпании за минувший квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 1,5% после новости о срыве сделки по покупке британского разработчика процессоров Arm Holdings. Объявленная в сентябре 2020 года сделка объемом $40 млрд отменена из-за противодействия регуляторов.

Цена бумаг Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) опустилась на 1,7%, поскольку разработчик видеоигр в третьем квартале 2022 финансового года уменьшил чистую прибыль на 21%, а выручка от основного бизнеса оказалась хуже ожиданий рынка.

Акции Amgen (SPB: AMGN) подорожали на 7,8%. Американская биотехнологическая компания в четвертом квартале нарастила чистую прибыль на 20%, хотя выручка оказалась чуть хуже прогноза аналитиков.

Значение Dow Jones Industrial Average во вторник увеличилось на 1,06% и достигло 35462,78 пункта, показав лучшую динамику за неделю.

Лидерами роста в индексе, помимо Amgen, стали бумаги платежной системы American Express Co. (SPB: AXP) и страховщика UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc., подорожавшие на 3,2% и 2,1% соответственно. В число лидеров падения вошли акции нефтегазовой компании Chevron Corp. (SPB: CVX) (-1,5%), производителя спортивных товаров Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,1%) и фармкомпании Merck & Co. (SPB: MRK) (-0,8%).

Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,84% - до 4521,54 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,28% и составил 14194,45 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в среду вслед за подъемом американского фондового рынка.

Инвесторы ждут данных о динамике потребительских цен в США в январе, которые будут опубликованы в четверг и могут повлиять на темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет MarketWatch. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

Мировые рынки остаются волатильными с середины декабря, после того, как представители руководства ФРС сказали, что планы по сворачиванию стимулирующих мер будут реализовываться более быстрыми темпами для ограничения роста инфляции. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и ряд других крупнейших центробанков также планируют ужесточать монетарную политику.

Японский Nikkei к 8:17 МСК прибавил 1,2%.

Бумаги SoftBank Group Corp. укрепляются на 6,1%. Компания накануне объявила о планах провести IPO британского разработчика процессоров Arm Holdings в США. Ранее SoftBank сообщила, что не будет продавать Arm американской Nvidia Corp. (SPB: NVDA). Стороны приняли решение разорвать соглашение, заключенное в сентябре 2020 года, "из-за серьезных регулятивных препятствий, не позволивших завершить сделку, несмотря на усилия обеих сторон", говорится в пресс-релизе SoftBank.

Цена бумаг производителя электроники Sony Group Corp. увеличивается на 0,5%. Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. дорожают на 1,1%, хотя компания сократила чистую прибыль в третьем квартале на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Гонконгский Hang Seng к 8:22 МСК вырос на 2,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,8%.

Акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. дорожают на 6,7%, Tencent Holdings Ltd. - на 2,8%, Meituan - на 3,6%.

Южнокорейский Kospi к 8:19 МСК поднялся на 0,9%.

Капитализация Samsung Electronics Co. Ltd. растет на 1,6%. Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. увеличивается на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,1%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний в мире BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизились на 1,7% и выросли на 2,2% соответственно.

Бумаги Commonwealth Bank of Australia подорожали на 5,6% на фоне планов банка реализовать программу обратного выкупа акций на сумму 2 млрд австралийских долларов и выплатить дивиденды в размере 3 млрд австралийских долларов. Акции других банков также укрепились. В том числе бумаги Westpac Banking выросли на 2,4%, ANZ Bank - на 1,7%, National Australia Bank - на 2,4%.

Цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение резервов топлива в США.

По информации API, запасы нефти на неделе, завершившейся 4 февраля, сократились на 2,025 млн баррелей после уменьшения на 1,645 млн баррелей неделей ранее. Снижение, если его подтвердят данные министерства энергетики США, будет отмечено по итогам третьей недели подряд.

Минэнерго опубликует еженедельный доклад о резервах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти в Штатах на 100 тыс. баррелей, запасов бензина - на 1,4 млн баррелей, а также снижение запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $91,22 за баррель, что на $0,44 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $1,91 (2,1%) - до $90,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,81 за баррель, что на $0,45 (0,5%) выше итогового значения сессии во вторник. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $1,96 (2,2%), до $89,36 за баррель.

Цены на нефть вернулись к росту в среду после снижения по итогам двух предыдущих сессий, находятся вблизи семилетних максимумов.

"Несмотря на то что настрой нефтяного рынка остается конструктивным, есть ряд факторов, которые могут создать понижательное давление", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. Снижению цен может способствовать деэскалация конфликта между Россией и Украиной, а также прогресс в переговорах по ядерной программе Ирана, говорит эксперт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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