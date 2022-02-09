Возможно укрепление рубля до 74,5 руб./$1 на торгах в среду - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 74,5 руб./$1 на торгах в среду, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утром среды формируется благоприятный внешний фон для продолжения роста рубля: нефть марки Brent пытается вернуться к росту, валюты развивающихся рынков преимущественно пытаются дорожать, а фьючерсы на американские индексы торгуется в умеренном плюсе, что говорит о возвращении "аппетита" глобальных инвесторов к риску. В результате курс доллара в утреннюю сессию опустился в фундаментально обоснованный диапазон при текущей рыночной конъюнктуре 73-75 руб./$1. В среду мы ожидаем, что пара доллар/рубль может попробовать протестировать на прочность отметку 74,5 руб./$1", - отмечает эксперт ПСБ в комментарии.

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