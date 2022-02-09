"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций AMD до $129

"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $129 за штуку на фоне прогноза роста финансовых показателей эмитента, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчет AMD за IV квартал 2021 года как сильный: результаты вновь оказались выше ожиданий рынка, эмитент сохраняет сильный импульс, менеджмент представил очень сильный прогноз на весь 2022 год. Среди минусов можно отметить тот факт, что не были названы конкретные даты выхода новых решений на базе 5-нм. Ожидаем, что поставки вряд ли стартуют ранее IV квартала 2022 года. Также у нас есть опасения, что новая архитектура Alder Lake может сохранять лидерство Intel Corp. вплоть до выхода чипов AMD на базе 5-нм техпроцесса. При этом мы не ожидаем изменения тенденции в сегменте серверных решений", - пишет старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

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