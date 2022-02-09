Цена нефти может снизиться к $80/барр. в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможна просадка цены нефти марки Brent в сторону уровня $80 за баррель или чуть ниже в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник потеряли 2%. Снижение как раз ускорилось после заметки в газете FT об итогах переговорах Путина и Макрона. То есть это указывает на наличие геополитической премии даже в нефти, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Между тем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало ежемесячный обзор, в котором спрогнозировало изменение баланса спроса и предложения. Так, в феврале на мировом рынке спрос может все еще превышать потребление, однако с марта и далее до конца года мы можем увидеть поступательный рост мировых запасов, ориентировочно на 1 млн б/с. На мой взгляд, этот сценарий еще не полностью заложен в ценах. Рынок нефти неэластичен, так что даже незначительный профицит способен приводить к сильным отклонениям цены вниз. Как только эта избыточная нефть появится на рынке, так сразу может произойти ощутимая коррекция с текущих рекордных значений".

Ориентиром для начала отката, по мнению Карпунина, может выступать период март-апрель. "Речь не идет про мощное снижение, но просадка в сторону $80 за баррель или чуть ниже вполне допустима в среднесрочной перспективе. Успеют ли до этого момента котировки нефти марки Brent проколоть отметку в $100 за баррель, сложно сказать. Нельзя исключать такой сценарий из-за близости круглого уровня", - указывает он в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.