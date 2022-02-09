Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитического "затишья"

Москва. 9 февраля. Доллар США и евро на "Московской бирже" в среду утром меняются незначительно, рубль почти стабилен к бивалютной корзине на фоне геополитического "затишья".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,02 - 75,07 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,0325 руб./$1 (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 85,7575 руб./EUR1 (+10,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,1 коп. к уровню закрытия 8 февраля, до 79,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,17 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,45 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль меняется незначительно к бивалютной корзине на старте торгов в среду в условиях отсутствия ключевых новостей, связанных с геополитическими рисками вокруг России. Участники рынка оценивают последние события на политической арене и заявления по их итогам. Представитель Белого дома Дженнифер Псаки отметила во вторник на брифинге, что Вашингтон воодушевлен недавними переговорами президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Макрон также встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент Франции отметил, что минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины и прийти к устойчивому миру. Он также сообщил, что ближайшая встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) состоится на уровне политсоветников в четверг, 10 февраля, в Берлине.

По итогам переговоров в Берлине Франция, Германия и Польша выступили с заявлением, в котором призывают Россию начать диалог по вопросам обеспечения безопасности на европейском континенте. Страны Веймарского треугольника подчеркнули, что готовы "конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, и ориентированных на результат".

Цены на нефть в среду утром растут после падения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,12 за баррель, что на 0,37 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $89,65 за баррель, что на 0,32% выше уровня закрытия рынка 8 февраля.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета жидких углеводородов) на 2022 год с 11,8 млн б/с до 12 млн б/с. Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 100,6 млн баррелей в сутки, что на 3,5 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют позитивную динамику: китайский CSI 300 вырос на 0,25%, японский Nikkei 225 увеличился на 1,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,36%.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник, участники рынка следили за корпоративными новостями и оценивали данные о внешнеторговом балансе США. Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, который будет опубликован в четверг. В последние дни на американском фондовом рынке наблюдается повышенная волатильность, отчасти вызванная опасениями повышения ставок Федрезерва. ФРС готовится начать ужесточение денежно-кредитной политики в период, когда темпы роста американской экономики замедляются, а инвесторы проводят масштабную переоценку активов.