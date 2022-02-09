Цены рублевых корпбондов в среду могут немного подрасти на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Москва. 9 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, немного повысятся на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых негативных сообщений на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Во вторник участники торгов анализировали итоги визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев и его встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским после того, как накануне состоялись переговоры между Макроном и президентом России Владимиром Путиным. По словам Путина, после визита Макрона в Киев лидеры РФ и Франции договорились созвониться.

Проведение встреч политических советников лидеров стран Нормандского формата является важным шагом на пути к организации саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России, заявил Зеленский на совместной с президентом Франции пресс-конференции в Киеве во вторник.

Макрон в свою очередь отметил, что минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины и прийти к устойчивому миру. Он также сообщил, что ближайшая встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) состоится на уровне политсоветников в четверг, 10 февраля, в Берлине.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник, участники рынка следили за корпоративными новостями и оценивали данные о внешнеторговом балансе США. Значение Dow Jones Industrial Average во вторник увеличилось на 1,06% и достигло 35462,78 пункта, показав лучшую динамику за неделю. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,84% - до 4521,54 пункта. Nasdaq Composite подскочил на 1,28% и составил 14194,45 пункта.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $83 млрд с ранее объявленных $80,2 млрд в ноябре.

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

В Азии в среду динамика индексов акций также позитивная: австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,3%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,25%, южнокорейский KOSPI - на 0,57%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,76%. Немного "плюсуют" также американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 поднялся на 0,17%).

Нефтяной рынок утром в среду немного корректируется вверх после падения по итогам предыдущих торгов. Давление на стоимость нефти оказало беспокойство рынка из-за напряженности вокруг Украины, а также распространения штамма COVID-19 "омикрон". Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 06:20 МСК составила $90,95 за баррель (+0,2% и -2,06% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $89,51 за баррель (+0,17% и -2,15% во вторник).

Между тем Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95/барр. до $82,87/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5/барр. до $68,48/барр. По данным министерства, спотовые цены на Brent в январе 2022 года в среднем составили $87/барр., что на $12 больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,326 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,176 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 февраля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 729,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-20R" (+0,47%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,26%) и "ГТЛК-002Р-01" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-03" (-0,87%), "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (-0,45%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-17 на 4 млрд рублей по ставке на уровне 10,2% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 1 февраля.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 февраля. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Облигации размещены в рамках программы облигаций компании серии О1Р объемом 5 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.