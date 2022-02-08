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08 февраля 2022 года 19:33

Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на снижении геополитических рисков и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 8 февраля. Доллар и евро продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на ожиданиях улучшения внешнеполитического фона вокруг России и повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 75,12 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 75 руб./$1 впервые с 13 января. Евро стоил 85,77 руб./EUR1, подешевев на 50,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,28 копейки - до 79,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает подрастать к доллару и евро на вечерних торгах благодаря надеждам на снижение геополитических и санкционных рисков вокруг России в отсутствие нового негатива на эту тематику. Участники торгов анализируют итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев и его встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, после того как накануне состоялись переговоры между Макроном и президентом России Владимиром Путиным.

Президент Франции Макрон заявил, что в дискуссиях, которые он провел с президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским, был достигнут определенный прогресс на пути к безопасности в регионе. "Мы должны сейчас работать на то, чтоб сближались наши позиции", - заявил он по итогам встречи с Зеленским на совместной пресс-конференции в Киеве. Франция и Германия продолжат работу в роли посредников для урегулирования конфликта на Донбассе, добавил Макрон.

Между тем, встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона стала основным событием понедельника. Переговоры длились более пяти часов и завершились в ночь на вторник совместной пресс-конференцией. Переговоры были посвящены ситуации вокруг Украины и российской инициативе о гарантиях безопасности. По словам Путина, после визита Макрона в Киев лидеры РФ и Франции договорились созвониться.

Кроме того, спрос на рубль поддерживается ожиданиями дальнейшего повышения Банком России ключевой ставки. Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 11 февраля. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году с 4 до 5,9%. Как сообщалось, ранее ЦБ ожидал, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Обновленный макроэкономический прогноз ЦБ должен опубликовать 11 февраля - в день опорного заседания совета директоров по ключевой ставке.

Инвесторы следят за статистическими данными, выходящими в США, в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки опасаются, что ФРС приступит к ее ужесточению в период, когда темпы роста американской экономики замедляются, а инвесторы проводят масштабную переоценку активов.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $83 млрд с ранее объявленных $80,2 млрд в ноябре.

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

Нефтяные котировки продолжают снижение вечером во вторник в преддверии возобновления переговоров по ядерной программе Ирана.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,62% - до $90,26 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 2,74% - до $88,82 за баррель.

Переговоры о ядерной сделке с Ираном возобновятся 8 февраля. В случае удачного исхода переговоров страна сможет возобновить экспорт нефти, увеличив глобальное предложение.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена отменила ряд санкций в отношении гражданских атомных проектов в Иране, пытаясь вернуть Тегеран к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики, принятого в 2015 году.

Однако сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг Украины, невысокий уровень мировых поставок топлива и неспособность ряда стран ОПЕК+ нарастить добычу до согласованных уровней продолжают оказывать поддержку ценам.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, в середине торговой сессии вторника курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался ниже 75 руб./$1, обновив минимумы с 13 января. "Рубль укреплялся даже на фоне упавших цен на нефть (фьючерсы Brent сегодня падали более чем на 2%) и укрепления доллара. Позитив вокруг российских активов сегодня связан с дальнейшим снижением геополитического напряжения - итоги встречи президентов России и Франции были позитивными, а в результате дальнейших переговоров Эммануэля Макрона было объявлено о встрече в "нормандском формате" уже 10 февраля. Тем не менее на фоне усилившегося роста индекса доллара курс пары "доллар-рубль" к вечеру отошел от достигнутых днем уровней. Дальнейшую динамику курса пары на этой неделе, помимо геополитических новостей, будут определять реакция доллара на публикацию январских данных по инфляции в США, а также сигналы, которые рынок получит с пятничного заседания ЦБ РФ. В целом при дальнейшей деэскалации курс пары "доллар-рубль" в ближайшие дни может вновь протестировать отметку в 75 руб./$1", - подчеркнул Григорьев.

"Во вторник рубль вновь достаточно уверенно себя чувствовал. Во второй половине дня пара "доллар-рубль" опускалась ниже 75 руб./$1 впервые с 13 января текущего года. Среди других валют на развивающихся рынках конкуренцию рублю по укреплению к доллару мог составить лишь южноафриканский рэнд. Еще более заметное укрепление российская валюта показывала в паре с евро за счет дальнейшего снижения пары "евро-доллар" на рынке Forex. В ходе дневных торгов пара "евро-рубль" корректировалась ниже 85,7 руб./EUR1, что стало минимумом также с 13 января. Основными факторами сегодняшнего укрепления российской валюты можно считать дальнейшее ослабление геополитической напряженности после встречи президентов РФ и Франции и временное прекращение покупок валюты со стороны ЦБ. Цены на нефть по итогам дневных торгов теряли около 2%, тем не менее в целом с начала года торгуются в плюсе на 17%, что выступает фундаментальным фактором поддержки для рубля", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 8 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 234,7 млрд рублей (при лимите 2,19 трлн рублей и спросе 1 трлн 234,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 февраля, банки разместили 2,47 трлн рублей (при лимите 2,47 трлн рублей и спросе 2 трлн 660,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,44% годовых.

Банк России 8 февраля провел также депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 850,3 млрд рублей (при лимите 1,14 трлн рублей и спросе 850,3 млрд рублей) в среднем по ставке 8,41% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 февраля на 37,64 копейки, до 75,3042 руб./$1, и уменьшил курс евро на 62,61 копейки, до 85,892 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 37,2 копейки по отношению к понедельнику и составил 75,2399 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 35,98 копейки и составил 75,2595 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 631,97 млн, из которых $682,955 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 949,015 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 60,83 копейки, до 85,8582 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 57,39 копейки, подешевев до 85,8716 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR569,465 млн, из которых EUR166,351 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR403,114 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня в ожидании повышения ключевой ставки Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 8,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 8 б.п. - до 8,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 9,24% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 3 б.п., поднявшись до 10,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 4 б.п. - до 10,28% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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