Рынок акций РФ во вторник превысил 3550п по индексу Мосбиржи на ослаблении геополитических рисков

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ во вторник ощутимо вырос на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции, при этом инвесторы проигнорировали подешевевшую нефть (Brent упала ниже $91 за баррель); индекс Мосбиржи превысил 3550 пунктов во главе с бумагами металлургов и Сбербанка, также выросли на новостях о buyback акции "Детского мира".

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3551,65 пункта (+2,3%) - максимум на закрытие с 17 января, индекс РТС - 1489,18 пункта (+3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 7,1%.

Доллар США просел до 75,15 руб./$1 (-0,33 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+7,1%), Сбербанка (+4,8% и +4,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

"Полюс" в IV квартале 2021 года произвел 684 тыс. унций золота, сообщила компания. Это на 4% меньше результата соответствующего периода 2020 года и на 11% - III квартала 2021 года. При этом "Полюс" подтвердил прогноз добычи на 2022 год на уровне около 2,8 млн унций золота.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%).

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание французского коллеги Эмманюэля Макрона на нежелание Киева выполнять "минские договоренности", альтернативы которым для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины нет. Путин полагает, что ряд идей Макрона могут лечь в основу совместных шагов по деэскалации вокруг Украины.

Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины и прийти к устойчивому миру, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский считает проведение встреч политических советников лидеров стран Нормандского формата важным шагом на пути к организации саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России.

"Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно с договоренностями, достигнутыми в ходе Парижского саммита ещё в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров Нормандской четверки", - заявил Зеленский на совместной с президентом Франции пресс-конференции в Киеве во вторник. Он назвал важным шагом на этом пути активизацию диалога на уровне политических советников.

Как сообщил Макрон, ближайшая встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) состоится на уровне политсоветников в четверг, 10 февраля, в Берлине.

Руководитель отдела управление акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик полагает, что основным драйвером роста выступили умеренно оптимистичные итоги переговоров президентов России и Франции. В краткосрочной перспективе ожидается сохранение волатильности из-за новостного фона. Фактором поддержки рынка выступят цены на энергоносители.

Спрос на рынке нефти по-прежнему остается высоким, тем не менее инвесторы обеспокоены и наблюдают за переговорами по ядерной программе Ирана. Если стороны договорятся о возобновлении ранее достигнутых договоренностей и будет снят запрет на продажу иранской нефти, то текущие котировки могут уйти под отметку $91 за баррель Brent.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций и рубль выросли за счет отсутствия геополитического негатива.

Встреча президентов РФ и Франции завершилась без видимых результатов, но и без провальных заявлений. В любом случае, переговорный процесс продолжается и это ослабляет нависающие над рынком геополитические тревоги. Отечественным акциям даже не помешала просевшая в рамках коррекции нефть.

Акции "Детского мира" выросли на новостях о buyback. По текущим котировкам максимальный объем выкупа соответствует примерно 5% акций компании при free float на уровне 60%. Такой объем может оказать некоторую поддержку котировкам "Детского мира", целью которых выступает уровень 146,5 рубля за акцию.

В Европе позитивному настрою игроков способствовало снижение доходностей по европейским бондам и сильные корпоративные отчеты. Нефть подешевела на ожидании роста иранских поставок сырья. Переговоры США по ядерной сделке с Ираном являются значимым событием, в интересах Штатов позволить увеличить поставки иранской нефти на рынок для сдерживания цен. Также на рынке ждут роста запасов нефти и бензина в США, хотя ожидания могут быть спорными, если учитывать резкое ухудшение погодных условий в ряде добывающих американских штатов во второй половине прошлой недели.

В США главной идеей сдержанности для покупателей акций остается вероятность более быстрого повышения ставки ФРС. В январе американская экономика создала 467 тыс. новых рабочих мест, что стало сюрпризом при скромных ожиданиях 150 тыс. В четверг, 10 февраля, выйдут данные по потребительской инфляции, которые могут показать ускорение роста цен до 7,3%. Если еще месяц назад на рынке доминировало мнение о всего трех повышениях ставки ФРС, то теперь фокус смещается в сторону пяти, а то и более повышений, считает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, заявления лидеров России и Франции по итогам встречи указали на снижение рисков эскалации геополитической напряженности. Цены на нефть хоть и потеряли "бычью" уверенность, но удерживаются выше $90 за баррель Brent.

При сохранении текущих условий умеренные покупки в середине недели могут продолжиться. Из важной статистики среды интерес представляют данные по недельным изменениям запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также индекс потребительских цен за январь, декабрьские объемы розничных продаж и уровень безработицы в России. Индекс МосБиржи 9 февраля может формироваться в диапазоне 3460-3590 пунктов, считает эксперт.

В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (австралийский ASX Australia вырос на 1%, японский Nikkei 225 - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), также нет единого вектора в Европе (индекс CAC 40 подрос на 0,1%, FTSE и DAX просели на 0,1%) и в США (индексы изменяются на 0,1-0,3%).

Нефтяной рынок во вторник скорректировался вниз. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $90,54 за баррель (-2,3% и -0,6% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $89,13 за баррель (-2,4% и -1,1% в понедельник).

Опасения трейдеров, связанные с дефицитом предложения на рынке, ослабевают благодаря некоторому прогрессу в переговорах США и Ирана. В то же время перспективы спроса остаются неоднозначными: если Австралия впервые за два года открывает свои границы, то Гонконг, Индонезия и Япония отмечают быстрый рост заболеваемости COVID-19, что, вероятно, будет ограничивать потребление нефти.

Тем временем, Саудовская Аравия в марте намерена поднять цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+39,9% и +39,9% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+17,2%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8,1%), En+ (MOEX: ENPG) (+5,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,2%), "Детского мира" (+4,3%, до 102,18 рубля).

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) запускает программу выкупа акций на "Московской бирже" в размере до 3,5 млрд рублей. Срок программы buyback - до 9 августа, она может быть продлена или завершена ранее этого срока, говорится в сообщении компании.

Акции "Акрона" (MOEX: AKRN) скорректировались вниз на 7,8% (до 14,89 тыс. рублей) после обновления утром исторического максимума (цена сделок поднималась до 17,566 тыс. рублей), также просели бумаги ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-4,6%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,8%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-1,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,5%).

Petrobras достигла соглашения с российским "Акроном" о продаже строящегося завода удобрений Nitrogen Fertilizer Unit III (UFN-III) на юго-западе Бразилии, сообщила компания в минувшую пятницу. Сумма и ориентировочные сроки закрытия сделки не уточняются. Сделка, по словам бразильских чиновников, будет обсуждаться в ходе визита президента страны Жаира Болсонару в Россию 14-17 февраля, пишут местные СМИ.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 128,56 млрд рублей (из них 39,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 23,61 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,46 млрд рублей на акции "Норникеля").