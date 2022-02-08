"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Fiserv

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Fiserv Inc. c целевой ценой $130,1 за штуку на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Разработчик платежных решений для бизнеса Fiserv представил отчет по результатам IV квартала и полного 2021г. Годовая выручка Fiserv выросла на 9% г/г, до $16,23 млрд. Операционная прибыль расширилась за год на 24% г/г, до $2,3 млрд. Показатель EPS (GAAP) увеличился на 42% г/г и составил $1,99, а EPS (IFRS) поднялся на 26% г/г и составил $5,58. Свободный денежный поток по итогам 2021 года составил $3,53 млрд по сравнению с $3,65 млрд в 2020 году. За год Fiserv выкупила собственных акций на сумму $2,6 млрд, отмечается в комментарии.

"Fiserv отчиталась в соответствии со своими прогнозами. По мнению топ-менеджмента, расширению бизнеса компании способствовали текущие макроэкономические тенденции и отраслевые тренды. Существенные расхождения в показателе EPS, рассчитанному по стандартам GAAP и IFRS, связаны с учетом дополнительных издержек, амортизации нематериальных активов и налоговых вычетов, которые сопряжены со сделками слияния и поглощения", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Менеджмент компании ожидает, что высокий спрос на платежные решения и решения для цифровой трансформации останется высоким и в 2022г. Fiserv в 2022 году ожидает роста выручки на 7-9% г/г и увеличения EPS (IFRS) на 15-17% г/г. Компания остается верна своей стратегии активных поглощений, подчеркивает Лапшина.

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