08 февраля 2022 года 18:58
Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне умеренного снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), с одной стороны, и снижения геополитических рисков вокруг России - с другой. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 9 базисных пунктов по отношению к закрытию 7 февраля и составила 108,02% от номинала, что соответствует доходности 3,94% годовых (снижение на 4 базисных пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 8 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,41% от номинала, что соответствует доходности 1,41% годовых (рост на 3,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 7,5 пункта по отношению к понедельнику и составил 253 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 20 базисных пунктов - до 119,74% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 4,445% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 23 базисных пункта - до 114,74% от номинала (доходность выросла также на 1,5 базисного пункта и составила 4,505% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали за день на 4,5 базисного пункта - до 104,02% от номинала, что соответствует доходности 3,73% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году выросли на 1 базисный пункт, подорожав до 104,4% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 2,065% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 56 базисных пунктов - до 109,71% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 4,6% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 34 базисных пункта, подорожав до 102,13% от номинала (доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 3,81% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций с точки зрения ценовой динамики был довольно спокойный день. С одной стороны, позитивное влияние на инвесторов оказывала снизившаяся геополитическая напряженность вокруг РФ после состоявшихся накануне переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, что вызвало рост рубля и российских акций. На этом фоне стоимость пятилетних CDS на российский госдолг закрепилась ниже 200 пунктов, при этом в ходе сегодняшних торгов она опускалась до 192 пунктов. Но с другой стороны, этот страновой позитив наталкивается на в целом негативную динамику базовых активов, сформировавшуюся после публикации в конце прошлой недели сильных данных по рынку труда США за январь. Таким образом, растущие процентные ставки US Treasuries сдерживают активность покупателей в секторе отечественных евробондов. При этом, "короткие" бумаги слегка выросли в цене за день, в то время как котировки "длинных" выпусков евробондов РФ в основном немного снизились", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
Опубликовано: /Финмаркет/
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