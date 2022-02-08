"Финам" повысил рекомендацию для акций Thermo Fisher Scientific до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Thermo Fisher Scientific с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $685,57 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,3% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Лабораторная продукция Thermo Fisher Scientific стала крайне востребованной с наступлением пандемии коронавируса, и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка значительно увеличила потоки выручки компании. Пока в глобальном масштабе угроза COVID-19 остается серьезной, спрос на продукты Thermo Fisher Scientific для лабораторий, исследований и государственных ведомств сохраняется, но в ближайшие кварталы может пойти на снижение. Однако для Thermo Fisher с ее диверсифицированной выручкой и продуманной политикой M&A это не станет проблемой - мы полагаем, что компания сохраняет хорошие перспективы расширения бизнеса и является недооцененной рынком", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств.

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