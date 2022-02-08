ПСБ рекомендует покупать акции Сбербанка с целью 402 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Сбербанка с целью 402 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.

Сбербанк по итогам января показал рост прибыли на 15,6% г/г. По мнению экспертов ПСБ, рост прибыли обеспечили увеличение ЧПД и ЧКД на 14,8% и 7,6% соответственно. Объем резервов пока также остается несколько ниже уровня прошлого года (-36,4 млрд руб. vs -38,5 млрд руб. в январе 2021г). При этом давление на прибыль оказало снижение котировок облигаций - в январе чистый доход от валютной переоценки и торговых операций сократился на 14,6% г/г, отмечается в обзоре.

"Показатель чистой процентной маржи (NIM) Сбербанка в январе остался на декабрьском уровне (5,04%). Пока банку удается удерживать маржу за счет существенной доли активов с плавающими ставками и относительно низким ставкам по средствам ФЛ. В текущем году ожидаем умеренного снижения NIM в пределе 20 б.п. - до 4,8%, что, впрочем, будет компенсировано ростом среднего портфеля и комиссионных доходов. Ожидаем, что Сбер по итогам 2021г заплатит порядка 27 рублей на акцию в виде дивидендов, что подразумеваем доходность около 10,5% исходя из текущих котировок. Рекомендуем "покупать" акции компании, целевая цена 402 рубля", - резюмируют эксперты ПСБ.

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