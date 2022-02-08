Банк России может поднять ставку сразу на 100 б.п. 11 февраля - "Атон"

Банк России может поднять ключевую ставку сразу на 100 б.п. за заседании 11 февраля, полагает главный управляющий портфелем УК "Атон-менеджмент" Константин Святный.

"Решение будет приниматься исходя из фундаментальной картины с учетом усилившейся в последнее время геополитической напряженности. - полагает эксперт. - 12-месячная инфляция достигла 8,8%, хотя недельная инфляция постепенно снижается. При этом аналитики ЦБ впервые за последние месяцы зафиксировали снижение инфляционных ожиданий населения. Снижаются также темпы выдачи потребительских кредитов, растет приток средств на депозиты в банках. То есть трансмиссионный механизм начал действовать. Однако девальвация рубля в январе на фоне усиления геополитических рисков потенциально может усилить инфляционное давление".

На взгляд стратега, если опираться только на экономические факторы, регулятору было бы комфортно поднять ставку на 50 б.п. и оставить себе возможность поднять ее еще на 50 б.п. на мартовском заседании. Однако, учитывая геополитическую неопределенность, Банк России может поднять ставку сразу на 100 б.п.

"Большое значение будут иметь комментарии по принятому решению. Для рубля повышение ставки должно стать дополнительным фактором, повышающим его привлекательность на рынке, - считает Святный. - В совокупности с паузой в покупке валюты по бюджетному правилу Минфином и в случае ослабления геополитической напряженности рубль может вернуться к укреплению. Тем более, что этому способствуют текущие цены на энергоносители и другие товарные позиции".

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