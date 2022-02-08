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08 февраля 2022 года 11:43

Рынок акций РФ утром подрос и протестировал 3500п по индексу Мосбиржи, "Акрон" обновил максимум

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ утром подрос на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции, при этом внешние площадки подают смешанные сигналы; индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3500 пунктов, после чего сдал назад, обновил максимум "Акрон" и подскочили вверх на новостях о buyback акции "Детского мира".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3491,17 пункта (+0,6%, максимум дня - 3517,89 пункта), индекс РТС - 1460,08 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар США просел до 75,34 руб./$1 (-0,14 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

"Полюс" (MOEX: PLZL) в IV квартале 2021 года произвел 684 тыс. унций золота, сообщила компания. Это на 4% меньше результата соответствующего периода 2020 года и на 11% - III квартала 2021 года. При этом "Полюс" подтвердил прогноз добычи на 2022 год на уровне около 2,8 млн унций золота.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Евросоюз исходит из того, что можно найти дипломатическое решение ситуации, сложившейся в районе границы РФ с Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Если Россия продолжит идти по пути агрессии, то действия Евросоюза и США будут общими, это касается, в частности, санкций", - отметил он.

Утверждение о том, что Россия ведет себя агрессивно, противоречит здравому смыслу - это инфраструктура НАТО подошла к границам РФ, а не наоборот, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции. Также Путин заявил, что Франция и Россия солидарны в том, что нужно сохранить и полноценно восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Путин обратил внимание французского коллеги Эмманюэля Макрона на нежелание Киева выполнять "минские договоренности", альтернативы которым для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины нет. Путин полагает, что ряд идей Макрона могут лечь в основу совместных шагов по деэскалации вокруг Украины.

Макрон обещал обсудить во вторник с Киевом предложения России по гарантиям безопасности. По словам Макрона, ближайшие дни станут решающими в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины, это будет зависеть от переговоров и консультаций с США, НАТО, европейцами, а также его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, внешний фон во вторник неоднородный. Сырьевой рынок плавно понижается в ожидании переговоров США с Ираном, азиатские рынки капитала колеблются без единой идеи. Однако инвесторы продолжают осторожные покупки на фоне дорогой нефти и отсутствия геополитического стресса.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов констатирует продолжающиеся попытки рынка акций РФ отыграть рубеж 3500 пунктов по индексу МосБиржи. Утренняя сессия во вторник началась со снижения blue chips, поводом чему стала ушедшая ниже $93 за баррель нефть Brent, однако далее настроения на рынке акций РФ несколько улучшились. Индекс МосБиржи вновь протестировал рубеж 3500 пунктов на бумагах финансовых компаний.

Нефть выглядит технически "перекупленной" после семи недель безоткатного роста, поводов для ее дальнейшего подъема сейчас нет. Мысли о недостаточном уровне добычи уже отыграны. Поводом для коррекции вниз выступают ожидания достижения соглашения Ирана по ядерной сделке, после чего страна в течение нескольких месяцев может увеличить экспорт нефти на 1 млн б/с.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, во вторник на глобальных рынках сохраняется консервативный настрой, фьючерсы на американские индексы остаются около уровней закрытия понедельника, указывая на отсутствие у инвесторов явных новостных триггеров для формирования направленных позиций.

Несмотря на смешанный внешний фон, индекс МосБиржи предпринимает новые попытки вернуться выше диапазона 3450-3500 пунктов Оживлению интереса к "голубым фишкам", по-прежнему сильно недооцененным, способствует ослабление геополитических опасений.

По оценке руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, итоги переговоров Путина и Макрона можно будет подвести после визита последнего на Украину, но предварительно, если судить по пресс-конференции лидеров Франции и России, никаких значимых прорывов не произошло.

Президент Путин подтвердил жесткую позицию по отношению к НАТО (агрессивный блок, никакого расширения на Восток). Президент Макрон в очередной раз повторил тезис о принципе "открытых дверей" НАТО и хвалил президента Украины Зеленского. Очевидно, Франция как гарант "минских соглашений" не спешит их реанимировать. Значительного снижения геополитической напряженности после этого визита не произошло, хотя Путин и заверил Макрона, что российское ядерное оружие не будет размещено в Белоруссии.

В США инвесторы опасаются покупать акции перед выходом в четверг важной статистики индекса потребительских цен (CPI) за январь. Эксперты ждут роста индекса на 7,2%, и если подъем будет большим, это повысит ожидания, что ФРС в текущем году поднимет ставки пять раз. Такое радикальное ужесточение политики явится негативом для американского фондового рынка.

Для "быков" рынка акций РФ сдерживающим фактором выступают ожидания решения ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Индекс РТС пока движется в понижательном канале с верхней границей 1500 пунктов. На ее пробитие вверх сил у "быков" пока нет, считает Верников.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,4-0,6%, Dow Jones вырос всего на один пункт по итогам волатильной сессии в понедельник.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,3% в годовом выражении и на 0,5% относительно декабря. Ускорение инфляции и активное восстановление рынка труда могут стать весомыми аргументами для Федрезерва в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Находящийся в разгаре сезон корпоративной отчетности в целом оказался довольно успешным. За минувший квартал уже отчитались порядка 75% компаний из индекса S&P 500, и их прибыль в среднем превзошла прогнозы рынка на 8%, по данным Credit Suisse.

В Азии во вторник динамика индексов акций смешанная (австралийский ASX Australia вырос на 1%, японский Nikkei 225 - на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,5%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника).

Нефтяной рынок утром во вторник продолжает коррекцию вниз. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $91,82 за баррель (-0,9% и -0,6% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $90,59 за баррель (-0,8% и -1,1% в понедельник).

Опасения трейдеров, связанные с дефицитом предложения на рынке, ослабевают благодаря некоторому прогрессу в переговорах США и Ирана. В то же время перспективы спроса остаются неоднозначными: если Австралия впервые за два года открывает свои границы, то Гонконг, Индонезия и Япония отмечают быстрый рост заболеваемости COVID-19, что, вероятно, будет ограничивать потребление нефти.

Тем временем, Саудовская Аравия в марте намерена поднять цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+18,1% и +21,6% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+10,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+7,7%), бумаги "Акрона" (+6,1%, до 17,128 тыс. рублей - новый максимум), "Детского мира" (+5%, до 102,9 рубля).

Petrobras достигла соглашения с российским "Акроном" о продаже строящегося завода удобрений Nitrogen Fertilizer Unit III (UFN-III) на юго-западе Бразилии, сообщила компания в минувшую пятницу. Сумма и ориентировочные сроки закрытия сделки не уточняются. Сделка, по словам бразильских чиновников, будет обсуждаться в ходе визита президента страны Жаира Болсонару в Россию 14-17 февраля, пишут местные СМИ.

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) запускает программу выкупа акций на "Московской бирже" в размере до 3,5 млрд рублей. Срок программы buyback - до 9 августа, она может быть продлена или завершена ранее этого срока, говорится в сообщении компании.

Подешевели бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,1%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-0,9%), акции OR Group (MOEX: ORUP) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 24,1 млрд рублей (из них 7,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,61 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,08 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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