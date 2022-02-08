Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "держать" для акций ЛУКОЙЛа

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в обзоре.

Согласно опубликованным предварительным производственным результатам "ЛУКОЙЛа" за 4К21, объем производства нефти в России компания увеличила на 4,2% к/к до 20,1 млн т, а совокупную добычу (исключая проект "Западная Курна - 2") - на 5,5% к/к до 21,1 млн т. Это очень сильный результат, особенно в свете разрешенного 3%-ного в квартальном сопоставлении увеличения квот ОПЕК+, отмечается в обзоре инвестбанка. Объем переработки нефтяного сырья составил 15,5 млн т - на 10,5% меньше, чем в 3К21, из-за сезонной оптимизации загрузки НПЗ в России.

"Производственные результаты за 4К21, где мы особо выделяем рост совокупной добычи на 5,5% к/к, нам представляются умеренно позитивными для бумаг эмитента. Отчетный квартал мог быть очень успешным для сегмента переработки на фоне солидной маржи переработки и высоких компенсаций по демпферу, если бы не сокращение объемов переработки "ЛУКОЙЛа". На 10 марта компания запланировала публикацию финансовой отчетности за 4К21. В настоящее время наш рейтинг по акциям "ЛУКОЙЛа" - "Держать", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.