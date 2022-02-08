Рубль краткосрочно может продолжить торги в диапазоне 75-76 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль в паре с долларом может продолжить торги в диапазоне 75-76 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Относительно неплохой внешний фон, надежды на переговоры с Макроном (в контексте продолжения этих самых переговоров по ключевым вопросам с Западом) и высокие цены на нефть продолжают играть на стороне рубля. Довольно интересно, но последние цифры по спекулятивной позиции в рубле от CFTC на 1 февраля указали на резкий рост длинных позиций с 32% до 54% от общего количества позиций. Безусловно, это очень "узкий" индикатор, но он может говорить о том, что спекулятивные позиции в рубле могут наращиваться быстро в случае сокращения рисков. Поэтому тактически мы продолжаем смотреть на рубль с оптимизмом, пусть и пока сдержанным. Вероятно, рынок будет пока оставаться вблизи 75-76 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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