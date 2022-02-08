Идея дня: предпочтение долгосрочным ОФЗ - "ВТБ Мои Инвестиции"

Несмотря на то, что доходность краткосрочных ОФЗ выше долгосрочных, лучше отдать предпочтение ОФЗ с большей дюрацией, в частности, ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029г, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Кривая доходности ОФЗ в настоящее время инвертирована - доходность краткосрочных облигаций выше долгосрочных. Несмотря на это, мы продолжаем отдавать предпочтение ОФЗ с большей дюрацией. Отмечаем ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года, которые предлагает премию в 3 б.п. к кривой. Банк России объявит решение по ключевой ставке в эту пятницу. Рынок уже закладывает повышение ставки на 100 б.п. - до 9,5%. ЦБ может сохранить жёсткую риторику, сигнализируя о возможности дальнейшего повышения ставок. Это, возможно, окажет давление на ближний конец кривой ОФЗ (1-3-летние выпуски) и еще больше усилить инверсию", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.